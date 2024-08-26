Half-Life 3 kommt: Valve arbeitet wohl seit Jahren am neuen Spiel
Stimmt es dieses Mal wirklich? Gerüchte zu Half-Life 3 gab es in den letzten Jahren immer wieder, doch momentan verdichten sich die Hinweise, dass Valve an einem neuen Spiel der Reihe arbeitet. Erst vor wenigen Wochen gab es hier gute Hinweise.
Jetzt hat sich eine sehr bekannte und gute Quelle namens Gabe Follower mit einem sehr ausführlichen Video gemeldet und „bestätigt“ darin, dass Half-Life 3 existiert.
Valve plant demnach eine halboffene Welt mit einem echten Tag-Nacht-Rhythmus, Wetter, welches die Umwelt beeinflusst und smarten NPCs, mit denen man wirklich interagieren kann. Half-Life 3 soll seit einigen Jahren in der Entwicklung sein, aber es gibt noch keine Angaben zu einem möglichen Release, da Valve dazu schweigt.
Ich weiß, dass man als Fan der Reihe so langsam nicht mehr daran glaubt, dass wir ein Half-Life 3 bekommen, aber das Video stimmt dann ehrlich gesagt doch positiv.
Half Life 3 kommt.
Das klingt nicht nach einer Vermutung. Aber alles was hier geschrieben steht ist, dass vermutet wird, dass..
Ich hasse Artikel, die versuchen, ihre Qualität via Clickbait zu kaschieren. Aber danke für den YouTube Link.
Ich dachte erst HLX könnte Half-Life 2 RTX sein, aber es soll wohl eine andere Engine nutzen.
HLX könnte aber auch für Half-Life Xen stehen, oder X ist einfach ein Platzhalter für eine Zahl. Valve konnte aber noch nie bis drei zählen.
Ich würde mich riesig freuen, noch in meinem Leben den Abschluß der Lore erleben zu können. Mal abwarten was da bei Valve geköchelt wird.
Glaube ich nicht daran, nicht mal ansatzweise…