Half-Life 3 kommt: Valve arbeitet wohl seit Jahren am neuen Spiel

Stimmt es dieses Mal wirklich? Gerüchte zu Half-Life 3 gab es in den letzten Jahren immer wieder, doch momentan verdichten sich die Hinweise, dass Valve an einem neuen Spiel der Reihe arbeitet. Erst vor wenigen Wochen gab es hier gute Hinweise.

Jetzt hat sich eine sehr bekannte und gute Quelle namens Gabe Follower mit einem sehr ausführlichen Video gemeldet und „bestätigt“ darin, dass Half-Life 3 existiert.

Valve plant demnach eine halboffene Welt mit einem echten Tag-Nacht-Rhythmus, Wetter, welches die Umwelt beeinflusst und smarten NPCs, mit denen man wirklich interagieren kann. Half-Life 3 soll seit einigen Jahren in der Entwicklung sein, aber es gibt noch keine Angaben zu einem möglichen Release, da Valve dazu schweigt.

Ich weiß, dass man als Fan der Reihe so langsam nicht mehr daran glaubt, dass wir ein Half-Life 3 bekommen, aber das Video stimmt dann ehrlich gesagt doch positiv.