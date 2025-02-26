Valve plant ein teures VR-Headset für Ende 2025

Valve wird in diesem Jahr wieder ein VR-Headset auf den Markt bringen, das hat sich schon mehrmals (auch dank Valve selbst) angedeutet. Laut Gabe Follower wird es Ende 2025 kommen und soll in einem Bundle stolze 1.200 Dollar kosten.

Für das VR-Headset mit dem Codenamen „Deckard“ werden intern neue Spiele oder Demos bei Valve entwickelt, so die Quelle, es ist aber unklar, ob ein neues Half-Life mit dabei ist. Nach Alyx würde ich mir einen neuen VR-Titel wünschen.

Eine Besonderheit ist, dass man Spiele des Steam Deck in der virtuellen Realität zocken kann und es soll ein Headset „ohne Kompromisse“ sein, selbst bei diesem Preis macht Valve also Verluste und setzt auf Einnahmen über den Store (Steam).

Valve blickt auf neues Hardware-Lineup

Da könnte ein spannendes Hardware-Jahr bei Valve anstehen, einmal mit diesem neuen VR-Headset, dann mit einer möglichen Konsole und ein Steam Deck 2 ist auch für Ende 2025 oder Anfang 2026 vorgesehen. Darüber hinaus will Valve mit SteamOS durchstarten und sich eine Basis auf dem Handheld-Markt aufbauen.

Dazu noch ein mögliches Half-Life 3 und es klingt schon fast zu gut und zu viel, was Valve da plant. Nur mal ein Gedanke: Vielleicht ist das neue Half-Life ja sogar so aufgebaut, dass es einen hybriden Ansatz (Handheld, PC, Konsole, VR) verfolgt.