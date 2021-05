Halo Infinite: Finale Ankündigung für Sommer angeteasert

Halo Infinite hätte eigentlich ein Launch-Titel für die Xbox Series X werden sollen, doch dann entschied sich Microsoft das Spiel auf 2021 zu verschieben. Grund war die Kritik am ersten Gameplay-Video, welches nicht nach Next-Gen aussah.

Die Entwickler bekamen also mehr Zeit und Ende 2020 gab man bekannt, dass das Spiel sogar erst im Herbst 2021 kommen wird. Derzeit steht November im Raum, aber das ist noch nicht bestätigt. Doch die finale Enthüllung könnte bald kommen.

Die Entwickler von 343 Industries teilen seit dem immer wieder neue Detail in ihrem Blog, so gab es vor ein paar Wochen zum Beispiel neue Screenshots. Was wir bisher aber nicht gesehen haben: Ein neues Gameplay-Video von Halo Infinite.

Halo Infinite dürfte auf der E3 dabei sein

Doch im jüngsten Blogeintrag haben die Entwickler verlauten lassen, dass die Fans nun sicher langsam müde sind und nicht ständig Blogposts mit 1.000+ Wörtern und ein paar Bildern lesen wollen. Man versteht, dass sie Videos wollen und es nun an der Zeit wäre Halo Infinite ein zweites Mal mit allen Details anzukündigen.

Man habe „herrliche Pläne“ für den Sommer, die man schon sehr bald lüften wird. Ich vermute mal, dass damit die E3 2021 gemeint sein könnte, an der Microsoft in diesem Jahr teilnehmen wird. Und Halo Infinite steht bereits als Gerücht für die Keynote im Raum. In etwas mehr als einem Monat wissen wir also sicher mehr.

