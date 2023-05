Herr der Ringe: Amazon entwickelt ein neues Spiel

Moment, werden jetzt einige sagen, diese Überschrift kommt mir doch bekannt vor. Hat Amazon nicht schon 2019 ein Spiel für Herr der Ringe angekündigt? Ja, das ist richtig, dieses Projekt wurde aber 2021 wieder eingestellt. Jetzt ist es zurück und laut Amazon plant man wieder ein neues MMO (Massively Multiplayer Online Game).

Die Entwicklung befindet sich noch ganz am Anfang, so Amazon, man hat also ein neues Projekt gestartet und macht wohl nicht mit der alten Basis weiter. Das Spiel wird im Amazon Games Orange County Studio entwickelt, aber es gibt bisher noch keinen Namen und auch kein Datum – wir haben nicht einmal ein Jahr für euch.

Amazon pusht also weiterhin Herr der Ringe als Marke, die eigene Serie geht auch weiter. Doch da das erste Projekt gescheitert ist, stellen sich derzeit natürlich viele die Frage, ob Amazon den neuen Anlauf durchzieht. Wir werden es beobachten, da ich aber keine MMOs spiele, werde ich nicht alle Details zum Spiel verfolgen.

