Hi-Fi Rush: Das Entwicklerstudio hat eine Zukunft, aber nicht bei Microsoft

Tango Gameworks lieferte letztes Jahr eines der besten Spiele des Jahres für mich, denn Hi-Fi Rush ist eine echte Empfehlung. Doch bei Microsoft war man nicht mit dem Spiel zufrieden und daher wurde das Studio dieses Jahr geschlossen.

Das Team hat allerdings eine Zukunft, denn Krafton (werden die meisten sicher von PUBG kennen) übernimmt nicht nur Tango Gameworks, man übernimmt auch Hi-Fi Rush als Marke und unterstützt das Team bei der Entwicklung von dieser.

Hi-Fi Rush 2 könnte kommen

Es klingt jedoch so, als ob die anderen Marken (Ghostwire: Tokyo, Hero Dice und The Evil Within) bei Microsoft bleiben. Gut möglich, dass aber ein Hi-Fi Rush 2 in Planung oder sogar Entwicklung ist, das würden sich sicher viele wünschen.

Die Ironie ist aber, dass Microsoft in den letzten Jahren viele Entwicklerstudios für mehr Vielfalt und gute Exklusivspiele bei der Xbox übernommen hat und kaum wird es finanziell etwas knapper, da trennt man sich davon. Freut mich, dass das Team eine (hoffentlich gute) Zukunft hat und falls Hi-Fi Rush 2 entsteht, umso besser.