HMD ohne Nokia-Logo, aber mit Nokia-Design

HMD scheint sich für den Smartphone-Neustart ohne Nokia als Marke (man nennt sich jetzt Human Mobile Devices) dennoch stark an Nokia zu orientieren, denn das HMD Skyline erinnerte mich direkt an das alte und beliebte Lumia 920 von 2012.

Es sieht so aus, als ob sich HMD auch bei anderen Lumia-Modellen umgeschaut hat, denn es macht ein mögliches Bild von einem neuen Smartphone die Runde, was sicher auch einigen direkt bekannt vorkommen wird. Das Lumia 1020 von 2013.

Das war vor einem Jahrzehnt wirklich eine Ikone, nicht nur durch das Design, es war auch eines der besten Kamera-Smartphones auf dem Markt. Ich habe mein Lumia 1020 sogar noch hier, es ist das Gerät auf dem 10 Jahre alten Foto oben.

Interessant finde ich, dass HMD zum Start, als man die Nokia-Marke für 10 Jahre lizenzierte, ein eigenes Design nutzte, und jetzt, wo man sie (ist noch nicht final bestätigt) bald nicht mehr hat, nutzt man das bekannte Design der Lumia-Reihe.