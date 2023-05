Honda e:Ny1 ist ein neues Elektroauto für Europa

Es ist nicht so, dass Honda keine Elektroautos zeigt, aber der Fokus lag bisher eben stark auf anderen Märkten und nicht mehr unbedingt auf Europa. Außerdem gab es kaum konkrete Ankündigungen, bei Honda feiert man oft ein Konzept-Feuerwerk.

Mit dem Honda e:Ny1 wurde jetzt aber ein neues Elektroauto für Europa bestätigt, was wir übrigens schon Anfang letzten Jahres als Konzept gesehen haben. Davon weicht die Serienversion etwas ab, die dann irgendwann 2024 zu uns kommt.

Honda e:Ny1 für 2024 angekündigt

Eckdaten? Honda nutzt eine neue Elektro-Plattform und bietet 150 kW (204 PS) mit 310 Nm, die wir so sehr gut von der MEB-Plattform von Volkswagen kennen, und der 68,8 kWh große Akku ermöglicht hier eine WLTP-Reichweite von 412 km.

Einen Preis wollte Honda noch nicht kommunizieren, aber mit Blick auf den Honda e und das aktuelle Umfeld dürfte es bei 45.000 Euro losgehen. Also, ein normaler Elektro-SUV, die sind gefragt, sehen wir hier das Elektroauto, was Honda benötigt?

Durchaus, aber obwohl die Plattform langfristig theoretisch für den Schritt zu 800 Volt fähig wäre, so ist sie es noch nicht und die Ladeleistung am Schnelllader liegt bei mageren 85 kW. 45 Minuten von 10 auf 80 Prozent sind nicht mehr zeitgemäß.

Die 11 kW an der Wallbox sind zwar der Standard in dieser Preisklasse, aber eine Ladeleistung von unter 100 kW, da kann die Ladekurve noch so gut sein, ist nicht gut. Was mich wundert, denn es ist eine neue Plattform, wieso geht nicht mehr?

Schwierig, um es mal halbwegs positiv auszudrücken. Grundsätzlich ist das Modell von der Idee her passend zur Zeit, aber der Honda e:Ny1 kommt eben erst 2024 und bis dahin entwickelt sich der Markt weiter, für dieses Geld bekommt man mehr. Ein Model Y hat schon heute in allen Bereichen besser und vermutlich günstiger.

