Honda legt Fokus noch mehr auf Elektromobilität

Honda gilt nicht gerade als Vorreiter bei der Elektromobilität, aber man will jetzt aufholen und es gibt ja auch eine neue Marke mit Sony, die Elektroautos baut. Und man hat drei Elektro-Plattformen für die Zukunft geplant, da passiert also etwas.

Honda: Transformation durch Elektromobilität

Der Automobilhersteller will dennoch das Tempo erhöhen und „Honda hat sich vorgenommen, sich durch Elektrifizierung (…) zu transformieren“. Daher stellt man sich ab dem 1. April 2023 neu auf und es gibt intern ein paar Umstrukturierungen.

Neu ist zum Beispiel die „Electrification Business Development Operations“-Einheit, welche das Geschäft mit Elektroautos „stärken und beschleunigen“ soll. Honda stellt sich auch in den Märkten neu auf (was in der Pressemitteilung ein bisschen wie Sparmaßnahmen klingt, aber das ist in der heutigen Zeit keine Überraschung).

Das Ziel ist, dass Honda die Klimaneutralität bis 2050 erreicht und ich bin mal gespannt, ob sich die Ziele in diesem Jahr ändern und angepasst werden. Aktuell sind es 30 neue Elektroautos bis 2030 und der Verbrenner findet 2040 ein Ende.

Es ist aber noch etwas Geduld gefragt, denn der Prologue als große Hoffnung für einen guten Elektro-SUV kommt erst 2024 und abgesehen davon hat Honda nur Konzepte. Es wäre schön, wenn wir 2023 mehr Elektro-Serienfahrzeuge sehen.

Doch der Druck der Konkurrenz wächst und das sieht man bei den Investitionen der Marken, die bisher nicht ganz so progressiv bei der Elektromobilität waren. Ab 2024 wird es bei Honda sicher spannend, auch mit Blick auf die Sony-Partnerschaft.

