Honda zeigt neues Elektroauto als Konzept, mit einem Haken

Honda Acura Performance Ev Heck

Honda ist bei Elektroautos weit abgeschlagen und der erste Versuch ist mit dem Honda E gescheitert. Doch die Marke möchte aufholen und als kleine Preview für die kommende Elektro-Plattform hat man jetzt ein ganz neues Konzept gezeigt.

Der Acura Performance EV wird auf der Monterey Car Week zu sehen sein, es gibt bisher aber noch keine Details, der Fokus der heutigen Ankündigung lag auf dem Design. Und der Haken? Acura ist von offizieller Seite nicht in Deutschland aktiv.

Honda Acura Performance Ev Front

Wir wissen also nicht, ob dieser Performance-SUV in irgendeiner Form zu uns auf den Markt kommt oder vielleicht auch nur exklusiv für Märkte wie die USA und China ist. Mit der Elektromobilität werden die Karten neu gemischt und ich würde es nicht ausschließen, aber Honda selbst hat sich bisher noch nicht dazu geäußert.

Sieht gar nicht so schlecht aus, auch wenn ich mir dieses Modell sehr viel besser als normale Limousine vorstellen könnte. Doch SUVs sind derzeit beliebter bei den Kunden, daher wundert es mich nicht, dass Acura mit so einer Version startet.

  1. Neuhier 💎
    sagt am

    Sieht sehr schick aus.

