Honor plant ein „ultimatives“ Smartphone für 2024

Honor präsentierte vor ein paar Tagen das Magic 6 Pro und somit ein ganz neues Android-Flaggschiff für Deutschland. Doch da ist noch nicht das Ende der Reihe, denn es gibt auch in diesem Jahr wieder ein Honor Magic 6 Ultimate … in China.

Dort präsentiert man am 18. März das „ultimative“ Smartphone, wir gehen aber davon aus, dass es, wie 2022 und wie 2023, nicht zu uns kommt. Vor zwei Jahren gab es eine deutlich bessere Kamera, letztes Jahr mehr Leistung und mehr Akku.

Damit ist Honor allerdings nicht alleine, denn die Hersteller aus China haben in den letzten Jahren das Interesse an Europa zunehmend verloren. Xiaomi bringt das Ultra zwar in diesem Jahr wieder nach Deutschland, aber das war schon anders. Und dafür bekommen wir ein anderes Top-Modell, das Xiaomi 14 Pro, nicht bei uns.

Bei Oppo, Vivo und OnePlus gab es auch schon solche Beispiele. Auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite aber auch verständlich, da Samsung und Apple viele Märkte bei uns dominieren und die richtigen Flaggschiffe kaum eine Chance haben.

