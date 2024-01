Honor: „Wir sind nicht mehr Huawei“

Honor wird uns in ein paar Tagen ein neues Android-Flaggschiff zeigen und geht so langsam in das offizielle Marketing über. In einem Interview hat sich Zhao Ming, der Chef von Honor, einigen Fragen rund um KI, das Magic 6 Pro und mehr gestellt.

Dabei ging es aber auch um Huawei und die Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten zwischen Huawei und Honor. Es gibt noch viel DNA von Huawei bei Honor, aber Honor „ist nicht mehr Huawei“, das wollte der Chef im Gespräch ganz klar betonen.

Honor fühlt sich noch wie Huawei an

Ist das so? Huawei und Honor haben sich vor drei Jahren getrennt, damit Honor weiterhin Android-Smartphones mit aktueller Hardware, 5G und Google anbieten kann, aber die Gemeinsamkeiten waren in dieser Zeit in meinen Augen sehr groß.

Das neue Honor Magic 6 Pro (Bild am Ende) sieht, wie in den letzten zwei Jahren, weiterhin wie ein Smartphone von Huawei aus. Eine eigene Designsprache hat man bei Honor nicht entwickelt und Magic UI sah und sieht noch heute wie eine UI von Huawei aus. Wenn ich Honor sehe und nutze, dann denke ich noch viel an Huawei.

Falls Honor solchen Fragen nach über drei Jahren aus dem Weg gehen möchte, dann wäre es langsam an der Zeit, dass man sich mehr von Huawei distanziert. Und das muss vor allem optisch passieren, wenn man die Smartphones im Alltag nutzt.

In diesem Jahr wird das aber eher nicht passieren, wir kennen das neue Flaggschiff jetzt immerhin. Mal schauen, ob Honor in den kommenden Jahren aber mal einen eigenen Stil finden wird, mit dem man die Marke nicht mehr als Untermarke von Huawei wahrnimmt. Man könnte sonst denken, dass sie noch zusammenarbeiten.

