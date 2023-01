OnePlus 11 ist offiziell: Kann man darauf verzichten?

Das OnePlus 11 ist offiziell, das neue Android-Flaggschiff für 2023. Es gibt ein 6,67 Zoll großes OLED-Display mit 120 Hz, den Snapdragon 8 Gen 2, bis zu 16 GB RAM, eine Triple-Kamera und einen 5.000 mAh großen Akku, der 100 Watt unterstützt.

Hier und da ein gelungenes Upgrade, so gibt es immerhin einen Snapdragon 8 Gen 2 und einen neuen Sony-Sensor mit 50 MP (Sony IMX980). Und auch die 100 Watt sind sehr flott beim Laden. Doch im Detail ist das kein so spannendes Upgrade.

OnePlus nutzt zum Beispiel auch bekannte Reno-Technik (Mittelklasse) bei der Kamera: Sony IMX581 (Ultraweitwinkel, 48 MP) und Sony IMX709 (Porträt, 32 MP).

Einen Zoom gibt es also gar nicht mehr und eine IP68-Zertifizierung kommt wohl auch nicht mehr zurück. Man spürt, dass OnePlus nicht mehr im Fokus steht und BBK sich mittlerweile auf die anderen Marken bei den Flaggschiffen konzentriert.

Bisher wurde das OnePlus 11 nur in China vorgestellt, es soll aber später in diesem Jahr in weiteren Ländern verfügbar sein. In Deutschland gibt es ein Verkaufsverbot und die deutsche PR von OnePlus schweigt auch bisher zu diesem großen Event.

Doch wenn ich ehrlich bin, dann kann man auf das OnePlus 11 vielleicht auch gut verzichten. Das Oppo Find X6 Pro dürfte das deutlich spannendere Flaggschiff in diesem Jahr sein, bei OnePlus geht das langsam immer mehr in die Mittelklasse.

Was übrigens grundsätzlich nicht schlecht ist, aber dann kann man auch noch den Snapdragon 8 Gen 2 hinauswerfen, der das Gerät unnötig teuer macht. Abgehakt. Sollten wir mehr Details für Deutschland bekommen, dann reichen wir diese nach.

Sony Xperia 1 V: Neues Android-Flaggschiff könnte früher kommen Das Sony Xperia 1 V könnte in diesem Jahr wieder etwas früher gezeigt werden. In den letzten zwei Jahren haben wir das Android-Flaggschiff im Frühjahr (April und Mai) gesehen, doch womöglich sehen wir es 2023 sogar noch im Winter. Darauf…3. Januar 2023 JETZT LESEN →

-->