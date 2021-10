Das Huawei Nova 9 ist nur ein Honor 50 ohne Google-Apps

Everything on the Huawei Nova 9 (Europe)

Qualcomm Snapdragon 778G 4G

6,57" OLED FHD+ 392 ppi

EMUI 12.0 (based on Android 11)

8 GB RAM + 128 GB ROM

50 Megapixel Main

8 Megapixel Ultra Wide

2 Megapixel Bokeh

2 Megapixel Macro

4300 mAh "66W SuperCharge"

499€ (Starry Blue and Black) pic.twitter.com/Ty625TY3nu

— Snoopy (@_snoopytech_) October 15, 2021