Huawei geht völlig neue Wege ohne Android

Huawei hatte nach dem US-Embargo keinen Zugriff mehr auf Android mit Google und entschied sich daher recht schnell, dass man die Software anders nennt, wenn man schon nicht das „Original“ nutzen kann. Es folgte sehr zügig Harmony OS.

Doch bis heute ist Harmony OS eigentlich nur Android als Open Source-Version, auch wenn Huawei das nicht gerne so nennt. Das ändert sich jetzt aber, denn seit Monaten ist bekannt, dass Harmony Next eine Version ohne Android sein wird.

Huawei wird unabhängig von Android

In China hat Huawei jetzt laut SMPC bestätigt, dass es Ende des Monats losgeht und wir eine „völlig unabhängig entwickelte und autonome“ Plattform von Huawei sehen werden. Der Nachteil ist nur, dass Android-App hier nicht mehr funktionieren.

Global wäre das schwierig bis unmöglich, denn ein drittes OS konnte sich bisher nie etablieren und selbst Android ohne Google-Apps hat keine Chance. Doch Huawei ist in China wieder eine Hausnummer und die Entwickler stehen hinter der Marke.

Huawei hat bisher keine globalen Pläne

Die Regierung in China verbietet viele Android-Apps wie Facebook, Instagram und Co. sowieso, diese Dienste würden Harmony Next eher nicht unterstützen, aber sie dürften für den Erfolg der neuen Plattform von Huawei gar keine Rolle spielen.

Huawei hat bisher keine globalen Pläne für Harmony Next verlauten lassen, aber ich gehe nicht davon aus, dass man bei uns damit startet. Ich bin aber auch gespannt, ob Huawei damit in China erfolgreich ist und eine neue Plattform aufbauen kann.