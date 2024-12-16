Samsung Galaxy S25 Ultra: Das sind die Farben (mit einer Überraschung?)

Die Ankündigung der Galaxy S25-Reihe von Samsung rückt näher und in gut einem Monat werden wir schon die offiziellen Details bekommen. Bei den Gerüchten geht es also langsam um Details und Ross Young hat heute bei den Farben nachgelegt.

Eigentlich ist er als gute Display-Quelle bekannt, aber hin und wieder hat er auch andere Details. Er gilt als zuverlässige Quelle und obwohl wenn er es nicht unterteilt hat, das hier dürften beim Samsung Galaxy S25 Ultra die normalen Farben sein:

Titanium Black

Titanium SilverBlue

Titanium Gray

Titanium WhiteSilver

Und das hier dürften die exklusiven Farben im Samsung-Shop für 2025 sein, die man vermutlich bei keinem anderen Händler wie Amazon und Co. kaufen kann:

Titanium JetBlack

Titanium JadeGreen

Titanium PinkGold

Mir ist vor allem bei der zweiten Auswahl an Farben eine ins Auge gesprungen, und zwar „JetBlack“. Bei Apple kennen wir das als glänzendes Schwarz, die Quelle hat aber nur die finalen Marketingnamen für uns und kennt leider keine Details dazu.

Ich persönlich bevorzuge zwar mattschwarze Technik, aber das Apple iPhone 7 hatte vor ein paar Jahren durchaus Fans und die neue Apple Watch Series 10 gibt es ebenfalls in einem glänzenden „Diamantschwarz“, wie die Farbe bei uns heißt.