Wear OS: Google und Samsung machen weiterhin ihr eigenes Ding

Wear OS wächst laut Google sehr gut und seit dem Neustart vor zwei Jahren gibt es fünfmal so viele Smartwatches mit dem OS. In diesem Jahr steht Wear OS 4 an und das bringt eine bessere Akkulaufzeit, neue Apps und noch mehr Features mit.

Google und Samsung dominieren Wear OS

Doch Google und Samsung machen weiterhin ihr Ding, man hat zum Beispiel mit Samsung das neue „Watch Face Format“ entwickelt. In der Pressemitteilung ist auch allgemein oft von Samsung zu lesen und neben der Google Pixel Watch gibt Google den Samsung Galaxy Watches ebenfalls durchaus viel Aufmerksamkeit.

Samsung hier, Samsung da. Klar, ohne Samsung wäre Wear OS nicht so schnell gewachsen, aber was ist mit den Partnern, die Google die Treue gehalten haben, obwohl man Wear OS all die Jahre mit Füßen getreten hat? Was ist mit Fossil?

Bei Mobvoi kämpft man noch mit Wear OS 3, weil man das Update erst ein Jahr nach Samsung bekam. Fossil war etwas schneller, aber es gab Probleme mit Wear OS 3. Google ist mit der eigenen Smartwatch zufrieden und plant eine neue Version für 2023 und Samsung ist der neue Buddy, der Wear OS jetzt mitentwickeln darf.

Das war vermutlich die Bedingung von Samsung, dass man Tizen einstellt, aber ich habe schon vor zwei Jahren angemerkt, dass das die Stärke von Wear OS etwas schwächt (Vielfalt) und seit dem hat Google nichts getan, damit das besser wird.

Wie wäre es mit einem Danke an Fossil, dass sie dafür gesorgt haben, dass Wear OS überhaupt noch existiert? Wie wäre es mit einer Zusammenarbeit? Gibt es nicht.

Bei mir entsteht gerade das Gefühl, dass man eigentlich nur Google und Samsung kaufen und empfehlen kann, wenn man Wear OS möchte. Während Mobvoi noch mit Wear OS 3 kämpft, entwickelt Samsung nämlich schon Wear OS 4 nebenbei.

Und ich vermute fast, dass Samsung das Update noch schneller verteilen wird.

Es war zwar der Schritt, den Wear OS benötigt hat und man sieht auch, dass die Plattform endlich wächst und gepflegt wird (es kommen auch mehr Apps), aber ich finde es dennoch schade, dass sich Google am Ende so sehr an Samsung bindet.

Doch so ist es nun mal und wenn ich in Zukunft gefragt werde, welche Smartwatch ich für Android empfehle, dann liegt der Fokus vorerst auf diesen beiden Marken.

Kampf gegen Apple: Google gibt „Zukunft der SMS“ noch nicht auf Neben WeChat dominieren weltweit Messenger wie WhatsApp oder Facebook, die sind für Google aber nur bedingt ein Problem, da sie für alle Plattformen verfügbar sind. Apple iMessage ist aber ein […]11. Mai 2023 JETZT LESEN →

-->