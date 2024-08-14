Hyundai: Elektroauto-Flaggschiff für 2026 geplant

Hyundai hat mit der E-GMP-Plattform eine ordentliche Basis für die Elektroautos der Konzernmarken auf die Beine gestellt, die vor allem dank 800 Volt-Technik im Vergleich zur Konkurrenz punkten kann. Doch eine neue Plattform ist in Planung.

Wir haben bereits 2022 über die kommende eM-Plattform berichtet, welche die E-GMP-Plattform ablösen wird. Das erste Modell könnte der Genesis GV90 als neues Flaggschiff für Elektroautos sein, den wir bereits als „Neolun“-Konzept kennen.

Wie man hört, werden die ersten Einheiten noch im Oktober in Produktion gehen, es handelt sich dann aber um erste Prototypen, welche die Hyundai Motor Group nächstes Jahr testet. Die Serienversion soll erst 2026 zu Kunden geliefert werden.

Ich bin mal auf die technischen Details der neuen Plattform gespannt, denn diese werden wir dann sicher auch bei anderen Elektroautos von Hyundai, Genesis und Kia sehen. Interessant ist übrigens auch, dass mit dem Ioniq 9 in diesem Jahr das Flaggschiff von Hyundai ansteht, aber das nutzt die bekannte E-GMP-Plattform.