Mobilität

Hyundai erobert das Elektro-Kleinwagen-Segment

Autor-Bild
Von
| 3 Kommentare

Hyundai schickte vor ein paar Wochen mit dem Inster vor vielen Konkurrenten wie VW einen Elektro-Kleinwagen ins Rennen und im Mai konnte sich das Auto direkt in den Top 10 der Elektroautos in Deutschland platzieren. Das freut Hyundai natürlich.

Mit 3.845 Zulassungen von Januar bis Mai 2025 ist man die Nummer 1 im Elektro-Kleinwagen-Segment und liegt 40 Prozent vor dem zweiten Platz. Vor allem der letzte Monat war mit 1.122 Zulassungen der bisher beste Monat für den Inster.

Doch mit einem Elektroauto für unter 25.000 Euro, auch wenn man sieht, dass die Nachfrage da ist, macht man nicht den großen Gewinn. Hyundai hofft also sicher, dass dieser Erfolg auch wieder die schleppende Nachfrage nach den anderen Modellen ankurbelt. Die Ioniq-Reihe schwächelt gerade, trotz Facelift-Versionen.

Audi A6 Etron Seite Header

Audi hat ein sehr ernstes Nachfrage-Problem

Bei Audi sieht es seit einer Weile nicht so gut aus, die Premiummarke aus dem VW-Konzern kämpft mit einer sinkenden…

18. Juni 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden3 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Peter 🍀
    sagt am

    Wir sind den Inster Probe gefahren und waren grundsätzlich vom Fahrzeug begeistert. Lediglich das Fahrwerk bzw. die Lenkung sind auf der Autobahn nicht für Geschwindigkeiten jenseits der 130 geeignet. Abgesehen davon, absolut empfehlenswert.

    Antworten
  2. Paul 🏅
    sagt am

    Wer ist auf dem zweiten Platz?

    Antworten
    1. Alex 🍀
      sagt am zu Paul ⇡

      Diese Information hätte mich auch interessiert. Vermuten würde ich wohl entweder den Opel Corsa, Fiat 500e oder den Peugeot 208. Riesig ist die Auswahl in elektrischen UKleinwagensegment ja ohnehin nicht.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Hyundai erobert das Elektro-Kleinwagen-Segment
Weitere Neuigkeiten
Vodafone Glasfaser
Vodafone und OXG: Glasfaserausbau in Nürnberg offiziell gestartet
in Vodafone
Zattoo
Neue Sender bei Zattoo: „Pastewka“, „Bronco“ und „Auf Achse“
in News
Apple Watch: Bluthochdruck-Mitteilungen erklärt
in Wearables
VARTA präsentiert vier Modelle der Night Cutter Pro Reihe
in Zubehör
Pyur
PŸUR mit neuen Angeboten für Internet und TV
in Tarife
Samsung will euch Werbung in der Küche zeigen
in Smart Home
Wallbox Auto Laden Elektro Polestar
Bundesnetzagentur macht E-Autos zu „Mini-Kraftwerken“
in Mobilität
BMW: Wir machen Software besser als andere
in Mobilität
Apple Watch mit 5G: In Deutschland nur bei der Telekom
in Telekom
Wow Sky Logo Header
Neue Inhalte für Sky und WOW: Die Highlights im Oktober 2025
in Dienste