Hyundai Ioniq 5 bricht ein: Nachfrage-Problem beim Elektroauto

Hyundai hat den Ioniq 5 zwar erst neu aufgelegt und dem Elektroauto eine echte N-Version spendiert, aber so langsam blickt das Modell auf ein Nachfrage-Problem.

Wie man aus dem Heimatland in Südkorea hört, wird die Produktion vom 27, Mai bis 30. Mai erneut pausiert, schon das dritte Mal in diesem Jahr. Grund ist laut einer internen Mitteilung die schlechte Nachfrage, nicht nur auf dem Heimatmarkt, auch global. In diesem Jahr wurden noch keine 10.000 Einheiten des Ioniq 5 exportiert.

Vor einem Jahr war man nah an den 30.000 Einheiten bei Hyundai, aber man ist „derzeit nicht in der Lage, die Menge zu sichern“, die das Werk benötigt. Hyundai hat „alle Anstrengungen unternommen, um zusätzliche Aufträge zu erhalten“, aber es reicht nicht. Beim elektrischen Hyundai Kona steht die Produktion ebenfalls.

Hyundai: Guter Start, schlechte Pflege

Der Hyundai Ioniq 6 kommt in diesem Jahr auch schlechter als letztes Jahr an, da ging es aber nur 10 Prozent nach unten. Das könnte das Facelift aber ausgleichen und im Sommer steht die N-Version an (und der Ioniq 6 ist nicht der Bestseller).

Hyundai legte mit den Ioniq-Modellen und einer modernen 800 Volt-Plattform einen guten Start bei Elektroautos hin, doch die Modellpflege reicht wohl nicht aus. Es gibt viel Kritik an den Modellen und einen Punkt (Innenraum) geht man 2026 an.