Mobilität

Volkswagen denkt um: „Die Autos bekommen wieder richtige Namen“

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Volkswagen Id. Gti Concept

Volkswagen hat in den letzten Wochen durchaus angedeutet, dass wir vielleicht gar keinen VW ID.1 und VW ID.2 sehen werden und man nicht bis zum neuen Elektro-Golf und Elektro-Tiguan wartet, bis man die Bezeichnung der Elektroautos ändert.

Im Gespräch mit Auto & Wirtschaft hat Martin Sander von VW jetzt verraten, dass „die Autos wieder richtige Namen bekommen“. Volkswagen wird diese verkünden, wenn es so weit ist. Der VW ID.2 wird Anfang 2026 vorgestellt, es dauert also noch.

Volkswagen behält wohl ID-Branding

Möglich wäre aber auch eine Mischung aus der „alten Zeit“ und heute, denn das ID-Branding bleibt womöglich, es steht ein VW ID Golf im Raum. Der ID.1 könnte also ein ID Up und der ID.2 ein ID Polo werden. Der Zusatz „ID“ steht dann für Elektro.

Ein einheitlicher Ansatz wäre jedenfalls nicht schlecht, ich hoffe, dass man es nicht komplett mischt und wir bald einen elektrischen VW Polo, einen neuen VW ID.3 und einen VW ID Buzz haben. Name, ID mit Nummer, ID mit Name. Der Buzz kommt gut an, da wird Volkswagen auch gelernt haben, dass es keinen ID.8 bzw. ID.9 benötigt.

Tesla Model Y 2025 De

Tesla: Elon Musk wird noch lange bleiben

Falls sich einige die Frage stellen, ob sich Elon Musk nach der Kritik an ihm und an Tesla so langsam…

20. Mai 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Peter ☀️
    sagt am

    Der Name ist doch völlig wurscht. Letztlich zählen Preis und Zuverlässigkeit. Und da hat (nicht nur) VW seine größten Baustellen.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / ...
Weitere Neuigkeiten
Enbw Laden Netz Elektro
EnBW startet Bau von zwei neuen Schnellladeparks in Norddeutschland
in Mobilität
Emails Falling
BSI veröffentlicht E-Mail-Checker für Verbraucher
in Dienste
DHL und Deutsche Post legen Warenversand in die USA auf Eis
in Marktgeschehen
Unfall
Unfallstatistik 2025: Rückgang der Unfälle, Anstieg der Todesfälle
in Mobilität
Mercedes Eqt
Mercedes ruft EQT, Citan und T-Klasse wegen Softwarefehler zurück
in Mobilität
Tesla Model 3 2024 Performance Header
Tesla unter Druck: Neue US-Ermittlungen wegen verspäteter Unfallmeldungen
in Mobilität
Komoot
komoot: Apple Maps und Google Maps besser angebunden
in Software
Jundt Direktbank
J&T Direktbank erweitert Festgeld-Angebot
in Fintech
Samsung startet Mobile Gaming Hub in Europa
in Gaming
Pixel 10: Google bestätigt Wegfall von Battery Share
in Smartphones