Mobilität

Hyundai Ioniq 5: Neue XRT-Version auf Testfahrten entdeckt

Autor-Bild
Von
|
Hyundai Ioniq 5 N Detail

Hyundai hat für 2024 ein Facelift des Ioniq 5 vorgestellt und dann gibt es da noch die bekannte N-Version des Elektroautos. Doch man möchte das Portfolio des Hyundai Ioniq 5 ausbauen, denn es soll ein Hyundai Ioniq 5 XRT auf den Markt kommen.

Ein Hyundai Ioniq 5 für das Gelände

Der Hyundai Ioniq 5 XRT wurde jetzt in Südkorea entdeckt, allerdings ist er noch komplett in Tarnfolie gehüllt. Da Hyundai das komplette Auto abdeckt, kann man davon ausgehen, dass hier vor allem das Offroad-Design im Fokus stehen wird.

Diese neue Version soll auch einen E-Terrain-Modus mitbringen, wobei der Ioniq 5 zwar ein SUV, aber kein optimales Auto für das Gelände ist. Doch viele kaufen sich solche Modelle nicht wirklich für Offroad-Fahrten, es gefällt ihnen einfach optisch.

Deutschland dürfte aber nicht der Kernmarkt sein, wenn so ein Hyundai Ioniq 5 XRT überhaupt zu uns kommt, denn „Hyundai XRT“ ist hier nicht vertreten. Der Fokus dieser Offroad-Modelle liegt auf anderen Märkten, in den USA sind sie sehr beliebt.

Fabian Kirchbauer Photography

BMW zieht mit Elektroautos erstmals an Tesla vorbei

BMW schwimmt derzeit gegen den Trend und ist mit Elektroautos erfolgreich. Das letzte Quartal zeigte schon, dass man derzeit die…

22. August 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Hyundai Ioniq 5: Neue XRT-Version auf Testfahrten entdeckt
Weitere Neuigkeiten
Amazon Prime Video Logo 2025 Header
Neue Serien und Filme: Das sind die Prime Video Highlights im September 2025
in News
Computer Notebook Arbeit
Mehrheit der Deutschen will Altersvorsorge online einsehen
in Dienste
Parship führt KI-basierten Harmonie-Check ein
in Dienste
Hotel Barcelona: Neues Game von Swery65 und Suda51 kommt im September
in Gaming
X Twitter Logo
X von Elon Musk blockiert Ermittlungen – Staatsanwälte reagieren
in Social
Auspuff Diesel Abgas
Autoindustrie zweifelt am Verbrenner-Aus – Ruf nach neuen EU-Zielen
in Mobilität
Cyberpunk 2077 Ultimate Edition Artstyle
Cyberpunk 2077 für Nintendo Switch 2: Retail-Version von Kunden bevorzugt
in Gaming
Apple Macbook Air 2024
Apple MacBook Air M4: MediaMarkt verkauft es für 879 Euro über eBay
in News
Amazon Paket 2024 Header
Amazon-App bietet Neukunden 10 Euro Rabatt – Aktion verlängert!
in News | Update
Vw Golf Gti Volkswagen Header
KBA veröffentlicht Marktüberwachungsbericht 2024
in Mobilität