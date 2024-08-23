Hyundai Ioniq 5: Neue XRT-Version auf Testfahrten entdeckt
Hyundai hat für 2024 ein Facelift des Ioniq 5 vorgestellt und dann gibt es da noch die bekannte N-Version des Elektroautos. Doch man möchte das Portfolio des Hyundai Ioniq 5 ausbauen, denn es soll ein Hyundai Ioniq 5 XRT auf den Markt kommen.
Ein Hyundai Ioniq 5 für das Gelände
Der Hyundai Ioniq 5 XRT wurde jetzt in Südkorea entdeckt, allerdings ist er noch komplett in Tarnfolie gehüllt. Da Hyundai das komplette Auto abdeckt, kann man davon ausgehen, dass hier vor allem das Offroad-Design im Fokus stehen wird.
Diese neue Version soll auch einen E-Terrain-Modus mitbringen, wobei der Ioniq 5 zwar ein SUV, aber kein optimales Auto für das Gelände ist. Doch viele kaufen sich solche Modelle nicht wirklich für Offroad-Fahrten, es gefällt ihnen einfach optisch.
Deutschland dürfte aber nicht der Kernmarkt sein, wenn so ein Hyundai Ioniq 5 XRT überhaupt zu uns kommt, denn „Hyundai XRT“ ist hier nicht vertreten. Der Fokus dieser Offroad-Modelle liegt auf anderen Märkten, in den USA sind sie sehr beliebt.
