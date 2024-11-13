Hyundai kehrt (etwas) zurück zu den Wurzeln

Tesla hat bei der Automobilbranche durchaus ein paar Trends angestoßen, welche die Konkurrenz schnell kopierte. Doch diese stellt bei einigen Dingen fest, dass die Kunden nicht alles bei Tesla mögen. Einen zu großen Fokus auf Touch zum Beispiel.

Hyundai setzt wieder auf klassische Elemente

Hyundai folgte diesem Trend ebenfalls, aber lenkt jetzt wieder ein. Im Gespräch mit Korea JoongAng Daily hat Ha Hak-soo von Hyundai betont, dass die Marke daher wieder zu den Wurzeln zurückkehrt. Also nicht komplett, aber man rudert zurück.

Natürlich bleiben die großen und modernen Displays mit Touchscreen in der Mitte, aber gewisse Elemente, wie Klimaanlage oder andere Knöpfe, bleiben bei Hyundai (oder kommen zurück). Mit diesem Umdenken ist Hyundai übrigens nicht alleine.

Auch Marken wie VW, Porsche und Co. haben erkannt, dass nicht alles Touch sein muss. Selbst die EU wurde mittlerweile aktiv und geht das Thema ab 2026 an. Das Interessante dabei ist, dass Tesla, die den Trend eingeleitet haben, dabei bleibt.

Tesla setzt noch mehr auf Touch im Auto

Doch nicht nur das, im aktuellen Model 3 hat Tesla fast alle physischen Elemente im Auto gestrichen, selbst die Hebel. Es gibt nur noch einen großen Touchscreen und Touch-Elemente auf dem Lenkrad. Ob die EU das bei Tesla nach 2026 zulässt?

Ich bin daher mal auf das neue Model Y gespannt, denn Marken wie Hyundai und Co. lenken gerade ein und hören wieder auf die Kunden, Tesla auch? Ich finde den Schritt zurück gut, denn ich mag Touchscreens im Auto, aber bei gewissen Dingen ist eine Toucheingabe nicht sicher, da diese eben mehr Aufmerksamkeit benötigt.

Für mich wäre ein großer Touchscreen in der Mitte, ein Head-up-Display hinter dem Lenkrad, physische Knöpfe auf dem Lenkrad und ein bis zwei haptische Regler für Klima und Co. in der Mitte optimal. Eine Mischung aus alt und neu, das ist perfekt.