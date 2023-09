Hyundai Motor Group: Plan für kabellosen Laden von Elektroautos eingestellt

Die Hyundai Motor Group hat in den letzten Jahren an Lösungen für kabelloses Laden bei Elektroautos geforscht und vor allem die Premiummarke Genesis war in Südkorea aktiv. Doch wie man aus Südkorea hört, wurden die Pläne jetzt eingestellt.

Elektroautos: Kabelloses Laden ist nicht effizient

Angeblich hat die Hyundai Motor Group die ersten Standorte für kabelloses Laden wieder abgebaut und wird geplante Standorte nicht realisieren. Die Technologie sei nicht effizient genug und kostet nur Geld, daher wurden die Pläne jetzt eingestellt.

Es gibt mehrere Marken, die an so einer Lösung forschen, doch das ist nicht ganz so einfach wie bei Smartphones. Kabelloses Laden ist mit einem höheren Verlust an Energie verbunden und es dauert länger. Da diese Technologie eher an öffentlichen Standorten verbaut wird, wo es oft schneller gehen muss, ist das wenig sinnvoll.

Die Idee, dass man einfach auf einen Parkplatz fährt und das Elektroauto während des Einkaufs kabellos lädt, finde ich zwar auch ansprechend, aber ich glaube nicht, dass das so schnell kommt. Aufwand und Verlust für diesen doch eher geringen Mehrwert wären viel zu hoch. Vor 2030 würde ich also noch nicht damit rechnen.

