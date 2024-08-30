Hyundai plant einen echten Klassiker als Elektroauto

Hyundai nutzte das Pony Coupe von 1974 bereits als Vorlage für das Design des Ioniq 5, aber als man die N-Version davon bestätigte, da kündigte Hyundai auch ein erstes Konzept für den Ioniq 6 N und ein reines N-Konzept namens Vision 74 an.

Der Hyundai N Vision 74 war eigentlich nur als reines Konzept für die Performance-Reihe gedacht, aber im Rahmen der neuen „Hyundai Way“-Strategie war auf einem Slide auch ein „Vision 74“ als eines von 21 neuen Elektroautos bis 2030 zu sehen.

Hat man also einen elektrischen Pony für die Zukunft geplant? Das wollte man bei The Verge auch von Hyundai wissen, aber Michael Stewart von Hyundai gab nur an, dass dieser Slide die einzige Information ist, die man derzeit mit uns teilen möchte.

Der RN22e (Codename für den Hyundai Ioniq 6 N) und N Vision 74 wurden auf dem N Day vor zwei Jahren jedenfalls sehr positiv von den Fans aufgenommen. Hyundai hat das sicher gesehen und vielleicht bekam das Vision-Konzept jetzt grünes Licht.