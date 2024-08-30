Tesla plant neues Model Y direkt für Anfang 2025

Tesla präsentierte vor ziemlich genau einem Jahr ein neues Model 3 und bestätigte damit ältere Gerüchte. Diese sprachen allerdings auch von einem neuen Model Y bei Tesla, welches 2024 kommen sollte. Das dementierte Tesla allerdings später.

Tesla: Neues Model Y in Q1 2025

Doch im Sommer gab es mehrere Leaks zum neuen Tesla Model Y und die neue Version kommt zwar nicht mehr in diesem Jahr, aber wie man hört, soll sie direkt Anfang 2025 kommen. Angeblich peilt Tesla derzeit das erste Quartal 2025 an.

Die Produktion in China wird bald anlaufen, das neue Tesla Model Y „Juniper“ soll in zwei Versionen kommen, neben der bekannten Version mit 5 Sitzen ist auch eine neue mit 7 Sitzen geplant. Diese gibt es schon in den USA, allerdings nicht global.

Tesla wird sich in diesem Jahr aber vermutlich nicht dazu äußern, denn derzeit geht die Nachfrage zurück und das Model Y ist der Bestseller im Lineup, da versucht man bereits die Nachfrage anzukurbeln. Würde man jetzt die neue Version zeigen, würde diese einbrechen. Ich vermute, dass wir das neue Model Y erst 2025 sehen.