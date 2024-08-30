Mobilität

Tesla plant neues Model Y direkt für Anfang 2025

Tesla präsentierte vor ziemlich genau einem Jahr ein neues Model 3 und bestätigte damit ältere Gerüchte. Diese sprachen allerdings auch von einem neuen Model Y bei Tesla, welches 2024 kommen sollte. Das dementierte Tesla allerdings später.

Tesla: Neues Model Y in Q1 2025

Doch im Sommer gab es mehrere Leaks zum neuen Tesla Model Y und die neue Version kommt zwar nicht mehr in diesem Jahr, aber wie man hört, soll sie direkt Anfang 2025 kommen. Angeblich peilt Tesla derzeit das erste Quartal 2025 an.

Die Produktion in China wird bald anlaufen, das neue Tesla Model Y „Juniper“ soll in zwei Versionen kommen, neben der bekannten Version mit 5 Sitzen ist auch eine neue mit 7 Sitzen geplant. Diese gibt es schon in den USA, allerdings nicht global.

Tesla wird sich in diesem Jahr aber vermutlich nicht dazu äußern, denn derzeit geht die Nachfrage zurück und das Model Y ist der Bestseller im Lineup, da versucht man bereits die Nachfrage anzukurbeln. Würde man jetzt die neue Version zeigen, würde diese einbrechen. Ich vermute, dass wir das neue Model Y erst 2025 sehen.

Kia Ev3 Seite

Kia EV3: Finale Preise im Konfigurator sind online

Kia hat hohe Erwartungen an den neuen Kia EV3 als recht kompaktes und auch preiswertes Elektroauto im EV-Lineup. Vor ein…

29. August 2024 | Jetzt lesen →

  1. Alfons 🌀
    sagt am

    Bin ich drauf gespannt. Hoffe es kommt auch Anfang nächsten Jahres, da bräuchte ich nämlich wieder ein Auto.
    Hoffe es kommen auch gute Angebote für das Auslaufmodell

    Antworten
  2. Rogh 🌀
    sagt am

    Würde man jetzt die neue Version zeigen, würde diese einbrechen.

    Mein Mitleid hält sich in Grenzen. Selbstgemachtes Problem der Hersteller:

    The strategy has made vehicles owned by consumers artificially out of fashion, thus creating a stimulation for customers to purchase new vehicles. The strategy is also considered as a form of planned obsolescence.

    https://en.m.wikipedia.org/wiki/Facelift_(automotive)

    Antworten
  3. MM 🌟
    sagt am

    … mit Verbrennungsmotor in der „Now we make America great again“-Edition…

    Antworten
    1. Peter 🪴
      sagt am zu MM ⇡

      Auf den Schwachsinn würden nicht mal die Amerikaner eingehen.

      Antworten
    2. Alfons 🌀
      sagt am zu MM ⇡

      Es gibt dutzend Gründe warum das nicht passieren würde, aber nur einen warum man auf so eine Idee kommen könnte

      Antworten
    3. DerRichtigePeter 🍀
      sagt am zu MM ⇡

      ICH fand’s lustig!
      😁

      Antworten

