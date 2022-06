Hyundai verschiebt Marktstart des neuen Wasserstoff-Autos

Hyundai gilt weiterhin als Befürworter der Wasserstoff-Technologie in Autos, doch im Vergleich mit der Offensive bei der Elektromobilität rückt auch hier das Interesse so langsam in den Hintergrund. Und auch 2023 wird es bei Hyundai ruhig bleiben.

Eigentlich wollte man eine neue Version des Nexo auf den Markt bringen, doch die Entwicklung bereitet noch Probleme und daher hat man das auf „irgendwann 2024“ verschoben. Der letzte Nexo kam 2018 auf den Markt, da wird eine lange Pause.

Und wie sieht es bei Kia und Genesis aus? Unklar, vor allem bei Genesis sei sich Hyundai noch nicht sicher, ob man überhaupt den Schritt zu Wasserstoff geht, so Seoul Economic Daily. Letztes Jahr war man optimistischer bei Wasserstoff, aber in den letzten Monaten hat Hyundai nicht gerade bewiesen, dass man das durchzieht.

Hyundai wird sicher auch aufgefallen sein, dass quasi kein Konkurrenz mehr auf Wasserstoff in der Entwicklung setzt und man ist zwar eine bekannte Marke, wird das aber kaum alleine durchziehen können. Aber man zeigt ja weiter fleißig neue Elektroautos, die spielen bei der Hyundai-Gruppe mittlerweile eine wichtigere Rolle.

