Ich – Einfach unverbesserlich: Die Charaktere werden nie altern

In ein paar Tagen startet „Ich – Einfach unverbesserlich 4“ in den Kinos, eine der weltweit erfolgreichsten Filmreihen (mit Blick auf den Umsatz). Universal Pictures und Illumination Entertainment dürften auch danach an der Marke festhalten.

Im neuen Film begegnen einem die Charaktere aber erneut im bekannten Alter der letzten Filme und im Gespräch mit Deadline hat Mitproduzent Chris Renaud jetzt verraten, dass sich das nicht ändern wird. Die Zeitlinie der Filme ist eingefroren.

Die Frage, wie es mal mit neuen Filmen und Ideen für ältere Charaktere aussieht, kommt wohl sehr oft, aber die Verantwortlichen haben sich für den „Simpsons-Weg“ entschieden. Man habe den Eindruck, dass das Publikum genau das mag.

