Der Trend zu Selbstbedienungskassen im stationären Einzelhandel ist ungebrochen. Im Jahr 2023 boten bereits über 5.000 Geschäfte diesen Service an, doppelt so viele wie 2021. Eine repräsentative Studie zeigt, dass mehr als die Hälfte der Kunden in Deutschland Selbstbedienungskassen nutzen, 19 Prozent davon regelmäßig.

Ein wesentlicher Grund für die Beliebtheit der Selbstbedienungskassen ist die Möglichkeit, kleinere Einkäufe schnell und ohne lange Wartezeiten zu erledigen. Rund 68 Prozent der Nutzer von SB-Kassen scannen ihre Waren selbst ein und bezahlen am Terminal, häufig mit der girocard, die mit 57 Prozent das beliebteste Zahlungsmittel ist.

Ein Problem ergibt sich allerdings beim Kauf von altersbeschränkten Produkten wie Alkohol oder Zigaretten. Hier muss das Personal zur Altersverifikation eingreifen, was den Vorgang verzögert. Um dieses Problem zu lösen, bietet die girocard eine Online-Altersverifikation an, die den Kauf dieser Produkte ohne Verzögerung ermöglicht. Die girocard ist die einzige Debitkarte in Deutschland, die eine Altersverifikation während des Bezahlvorgangs ermöglicht.