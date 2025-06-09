Indiana Jones und der Große Kreis: DLC-Erweiterung „The Order of Giants“ ist offiziell

Bereits zur Veröffentlichung der Xbox-Version von Indiana Jones und der Große Kreis im Dezember letzten Jahres und später der PS5-Version wurde offiziell eine DLC-Erweiterung zum Spiel angekündigt. Im Rahmen der Xbox Game Showcase haben der Publisher Bethesda Softworks und das Entwicklerstudio MachineGames nun erste Details dazu preisgegeben.

Die DLC-Erweiterung trägt den Titel „The Order of Giants” und verschlägt Indiana Jones nach Italien, genauer gesagt nach Rom. Darin muss er sich mit den Schergen des Nephilim-Ordens herumschlagen, der bereits im Hauptspiel erwähnt wird. Die Spieler werden zudem mit neuen Umgebungen, neuen Rätseln und neuen Gegnern konfrontiert. Weitere Details will man später nachreichen.

Indiana Jones und der Große Kreis: The Order of Giants wird am 4. September für Besitzer der Premium- und Collector’s-Edition verfügbar sein. Die geschichtliche Erweiterung wird auch separat für alle Plattformen erscheinen.