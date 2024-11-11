ING Deutschland startet Black Weeks – mehr Zinsen und 200 Euro Startguthaben

Fintech

Im Rahmen der Black Weeks von ING Deutschland, die ab sofort und bis zum 15. Dezember 2024 stattfinden, gibt es exklusive Angebote für Kunden, die die neuen Produkte nutzen.

Neukunden, die in diesem Zeitraum ein erstes Girokonto eröffnen und aktiv nutzen, erhalten 200 Euro Startguthaben. Einzige Voraussetzung ist, dass in den ersten vier Monaten nach Kontoeröffnung mindestens fünf Zahlungen mit der VISA Card getätigt werden – egal ob online, im Geschäft oder mobil per Apple Pay oder Google Pay. Abhebungen zählen nicht.

Dieses Angebot gilt auch für das neue „Girokonto Future“, nicht jedoch für bestehende Konten, die lediglich um die Nachhaltigkeitsoption erweitert werden.

Extra-Konto (Tagesgeld) mit neuer Zins-Aktion

Neben dem Girokonto-Angebot bietet die ING Deutschland auch Sonderkonditionen für das Extra-Konto (Tagesgeld) an: Wer zwischen dem 10. November und dem 15. Dezember 2024 ein erstes Extra-Konto eröffnet, erhält für die ersten vier Monate einen Zinssatz von 3,5 Prozent p. a. auf Guthaben bis 100.000 Euro. Für darüber hinausgehende Beträge und weitere Extra-Konten gilt der aktuelle Zinssatz von 1,25 Prozent p. a., der variabel ist.

Darüber hinaus können sowohl das Girokonto als auch das Extra-Konto im Aktionszeitraum an Freunde und Verwandte weiterempfohlen werden. Für jede erfolgreiche Weiterempfehlung gibt es eine Prämie von 75 Euro. Alternativ kann die Prämie auch als Spende an Unicef weitergegeben werden.

Die Details beschreibt die ING wie folgt:

Erstes Girokonto / Girokonto Future mit 5 VISA Card Transaktionen in den ersten 4 Monaten

  • Bei der Eröffnung des ersten Girokontos zwischen dem 10. November bis 15. Dezember 2024 bedankt sich die ING Deutschland mit 200 Euro.
  • Einzige Voraussetzung ist die aktive Nutzung: Mindestens 5 Mal innerhalb der ersten 4 Monate mit der VISA Card [Debitkarte] im Handel, Internet oder mobil per Apple Pay und Google Pay bezahlen. Abhebungen am Geldautomaten sind ausgeschlossen.
  • Die Gutschrift gilt auch, wenn das erste Girokonto direkt als „Girokonto Future“ eröffnet wird. Die Gutschrift gilt nicht für die Aktivierung der Nachhaltigkeits-Erweiterung auf einem bereits bestehenden Girokonto.

Erstes Extra-Konto (Tagesgeld) eröffnen

  • Zwischen dem 10. November und 15. Dezember 2024 gibt es für das erste Extra-Konto für 4 Monate 3,5 % Zinsen p. a. auf bis zu 100.000 Euro. Danach und für jedes weitere Extra-Konto gilt der variable Zins von aktuell 1,25 % p. a.

Weiterempfehlung des Girokontos oder des Extra-Kontos (Tagesgeld)

  • Die Cash-Prämie für beide Produkte beträgt im Zeitraum 10. November bis 15. Dezember 2024 jeweils 75 Euro. Alternativ können 75 Euro an Unicef gespendet werden.

