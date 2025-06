ING Festgeld und Sparbrief: Zinsen besser im Blick

Die Direktbank ING hat ihrer Banking-App ein Update verpasst. Damit sollen Kunden die Festgeld-Zinsen besser im Blick haben.

Die neueste Version 7.38.0 der ING Banking-App bietet kleinere, interessante Neuerungen. Hervorzuheben ist die Möglichkeit, die Zinssätze für Festgelder und Sparbriefe direkt in der App abzurufen.

Diese Funktion erleichtert es den Nutzern, ihre Anlagemöglichkeiten besser im Blick zu behalten und fundierte Entscheidungen zu ihrer Anlage zu treffen. Beim Tagesgeld wurde die Anzeige bereits Anfang des Jahres implementiert.

Neben der neuen Zinsanzeige wurden in diesem Update auch einige Bugfixes und kleinere Verbesserungen implementiert. Diese Anpassungen zielen darauf ab, die Benutzererfahrung zu optimieren und technische Probleme zu beheben, die in früheren Versionen aufgetreten sein könnten. Die ING hat angekündigt, dass in zukünftigen Updates weitere Funktionen hinzugefügt werden.

https://apps.apple.com/de/app/ing-banking-to-go/id1176527145

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.ingdiba.bankingapp&hl=de&gl=US

In einem älteren Beitrag habe ich darüber geschrieben, wie man die leidigen Vorschläge in der ING Banking-App abschalten (lassen) kann.

