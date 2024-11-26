ING überrascht mit App-Anpassung – „Banking to go“ ist Geschichte
Die ING Banking-App bekommt derzeit ein neues Update auf Version 7.46.2 spendiert. Die Anpassungen fallen überschaubar aus und sind doch grundlegender Natur.
Die ING hat ihre App überarbeitet und einige Änderungen eingeführt. Der bisherige Name „ING Banking to go“ ist ab sofort Geschichte und wurde in „ING App“ geändert, um die Nutzung zu vereinfachen, heißt es von der Bank. Ich finde das durchaus nachvollziehbar, der bisherige Name war etwas unrund und unnötig lang.
Der Bereich „Profil“ wurde in „Service“ umbenannt und neu gestaltet, um eine übersichtlichere Navigation zu ermöglichen. Neben genannten Anpassungen wurden auch Bugfixes bzw. kleinere Verbesserungen vorgenommen, die die allgemeine Stabilität und Performance der Anwendung erhöhen sollen.
Weitere neue Funktionen sind für zukünftige Updates geplant. Die App findet ihr in den jeweiligen Stores für iOS sowie Android.
Nochmal zur Erinnerung: Im Rahmen der Black Weeks von ING Deutschland, die bis zum 15. Dezember 2024 stattfinden, gibt es exklusive Angebote für Kunden, die die neuen Produkte nutzen. Und ab Dezember verschärft die ING die Bedingungen für ihr kostenloses Girokonto und erhöht einige Gebühren.
Hallo, die neue App heißt bei Android im Play Store „ING Deutschland“,
nach Installation heißt die App „ING Banking“.
Danke für die Ergänzung
Gern. Den Begriff „ING App“ gibt es nicht. Schwirrt nur in irgendwelchen Meldungen im Netz herum ;)
Der schwirrt rum, weil die ING das genau so in ihren Changelog geschrieben hat. https://cloudup.com/c6ZvJbL4mi8
Lustig. Die Änderungen etwa Profil > Service sind bereits aus Version 7.44.
Aber was soll’s, nicht so wichtig. :)
Bei der alten (to go) App geht nur „App“ oder „ING photoTAN-Generator“.
Geht jetzt beides oder wird bei Nutzung der App wieder/weiterhin „ING photoTAN-Generator“ deaktiviert?
Die Anpassung mit den Namen ist okay, aber die App könnte auch mal insgesamt ein frisches Design vertragen
Ich finde die Umbenennung auch gut, der bisherige Name war irgendwie sperrig
