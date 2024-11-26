Fintech

ING überrascht mit App-Anpassung – „Banking to go“ ist Geschichte

Ing Bank

Die ING Banking-App bekommt derzeit ein neues Update auf Version 7.46.2 spendiert. Die Anpassungen fallen überschaubar aus und sind doch grundlegender Natur.

Die ING hat ihre App überarbeitet und einige Änderungen eingeführt. Der bisherige Name „ING Banking to go“ ist ab sofort Geschichte und wurde in „ING App“ geändert, um die Nutzung zu vereinfachen, heißt es von der Bank. Ich finde das durchaus nachvollziehbar, der bisherige Name war etwas unrund und unnötig lang.

Der Bereich „Profil“ wurde in „Service“ umbenannt und neu gestaltet, um eine übersichtlichere Navigation zu ermöglichen. Neben genannten Anpassungen wurden auch Bugfixes bzw. kleinere Verbesserungen vorgenommen, die die allgemeine Stabilität und Performance der Anwendung erhöhen sollen.

Weitere neue Funktionen sind für zukünftige Updates geplant. Die App findet ihr in den jeweiligen Stores für iOS sowie Android.

Nochmal zur Erinnerung: Im Rahmen der Black Weeks von ING Deutschland, die bis zum 15. Dezember 2024 stattfinden, gibt es exklusive Angebote für Kunden, die die neuen Produkte nutzen. Und ab Dezember verschärft die ING die Bedingungen für ihr kostenloses Girokonto und erhöht einige Gebühren.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl renditestarker Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.


  1. Olaf 👋
    sagt am

    Hallo, die neue App heißt bei Android im Play Store „ING Deutschland“,
    nach Installation heißt die App „ING Banking“.

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu Olaf ⇡

      Danke für die Ergänzung

      Antworten
      1. Olaf 👋
        sagt am zu René Hesse ⇡

        Gern. Den Begriff „ING App“ gibt es nicht. Schwirrt nur in irgendwelchen Meldungen im Netz herum ;)

        Antworten
        1. René Hesse 🔱
          sagt am zu Olaf ⇡

          Der schwirrt rum, weil die ING das genau so in ihren Changelog geschrieben hat. https://cloudup.com/c6ZvJbL4mi8

          Antworten
          1. Olaf 👋
            sagt am zu René Hesse ⇡

            Lustig. Die Änderungen etwa Profil > Service sind bereits aus Version 7.44.

            Aber was soll’s, nicht so wichtig. :)

            Antworten
  2. Jo ☀️
    sagt am

    Bei der alten (to go) App geht nur „App“ oder „ING photoTAN-Generator“.

    Geht jetzt beides oder wird bei Nutzung der App wieder/weiterhin „ING photoTAN-Generator“ deaktiviert?

    Antworten
  3. Robert 🌀
    sagt am

    Die Anpassung mit den Namen ist okay, aber die App könnte auch mal insgesamt ein frisches Design vertragen

    Antworten
  4. Mårtiň 🌀
    sagt am

    Ich finde die Umbenennung auch gut, der bisherige Name war irgendwie sperrig

    Antworten
  5. Mat 👋
    sagt am

    Also jetzt reicht es endgültig, die Clickbait-Artikel (wie erst schon besprochen) sind nicht mehr zu ertragen. Tut mir leid, aber ciao.

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu Mat ⇡

      Was genau ist denn jetzt hier deiner Meinung nach Clickbait? Ich habe doch extra in die Headline gepackt, dass es sich um eine App-Anpassung handelt. Kann man das denn irgendwie falsch verstehen? Die ganze Meldung kann ich schlecht in die Überschrift schreiben.

      Antworten
      1. Mårtiň 🌀
        sagt am zu René Hesse ⇡

        Man kann alles falsch verstehen, wenn man es falsch verstehen will. Der erste Teil der Überschrift ist eindeutig und trifft den Kern der News und der zweite Teil der Überschrift gibt weitere Details. In meinen Augen kein Clickbait.

        Antworten
    2. max 🔱
      sagt am zu Mat ⇡

      Bitte nicht immer so laut.

      Antworten
      1. Mat 👋
        sagt am zu max ⇡

        Mimimi.

        Antworten
      2. Matze50 🌀
        sagt am zu max ⇡

        👍🏻

        Antworten
  6. Sam 🏅
    sagt am

    Ich dachte schon die App wird googlemäßig durch eine neue App ersetzt…

    Antworten

