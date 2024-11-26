ING überrascht mit App-Anpassung – „Banking to go“ ist Geschichte

Die ING Banking-App bekommt derzeit ein neues Update auf Version 7.46.2 spendiert. Die Anpassungen fallen überschaubar aus und sind doch grundlegender Natur.

Die ING hat ihre App überarbeitet und einige Änderungen eingeführt. Der bisherige Name „ING Banking to go“ ist ab sofort Geschichte und wurde in „ING App“ geändert, um die Nutzung zu vereinfachen, heißt es von der Bank. Ich finde das durchaus nachvollziehbar, der bisherige Name war etwas unrund und unnötig lang.

Der Bereich „Profil“ wurde in „Service“ umbenannt und neu gestaltet, um eine übersichtlichere Navigation zu ermöglichen. Neben genannten Anpassungen wurden auch Bugfixes bzw. kleinere Verbesserungen vorgenommen, die die allgemeine Stabilität und Performance der Anwendung erhöhen sollen.

Weitere neue Funktionen sind für zukünftige Updates geplant. Die App findet ihr in den jeweiligen Stores für iOS sowie Android.

Nochmal zur Erinnerung: Im Rahmen der Black Weeks von ING Deutschland, die bis zum 15. Dezember 2024 stattfinden, gibt es exklusive Angebote für Kunden, die die neuen Produkte nutzen. Und ab Dezember verschärft die ING die Bedingungen für ihr kostenloses Girokonto und erhöht einige Gebühren.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl renditestarker Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.