Innovation Lab präsentiert Polizeiauto der Zukunft

Das Innovationslabor des Landesamtes für Zentrale Polizeiliche Dienste Nordrhein-Westfalen (LZPD NRW) hat in dieser Woche in Duisburg den „Streifenwagen der Zukunft“ vorgestellt.

Das Konzeptfahrzeug dient als Versuchsobjekt, um innovative Einsatztechnik unter Laborbedingungen zu testen. Der vollelektrische Audi Q4 ist mit spezieller Technik ausgestattet, unter anderem mit Kameras, Infrarotsensoren und einem Bordcomputer, der Echtzeitinformationen über den Einsatz liefert.

Die Expertinnen und Experten des Innovation Lab haben bereits über 120 Stunden an der Entwicklung des „Technologieträgers“ gearbeitet – die Tests und Erprobungen sollen noch weitergehen. Allein die verbaute Sensortechnik, zu der zum Beispiel Kameras und Infrarotsensoren gehören, wiegt 25 Kilogramm. Künftig sollen weitere technische Hilfsmittel in und am „Streifenwagen der Zukunft“ getestet werden.