iPhone 15 Pro: Apple plant neue Funktion für den Action Button

Apple wird mit iOS 18.4 die Apple Intelligence einführen und diese kommt auf die iPhone 16-Reihe, inklusive iPhone 16e. Bei den alten iPhones ist nur das iPhone 15 Pro dabei, denn das normale iPhone 15 und Co. haben zu wenig Arbeitsspeicher.

Mit der Apple Intelligence gibt es auch eine Funktion für die Kamera, die sich Visual Intelligence nennt und bei der Dinge im Alltag erkannt und analysiert werden. Diese aktiviert man mit der neuen Kamerataste, die allerdings bei zwei der iPhones fehlt.

Bei der Ankündigung des iPhone 16e hat Apple bestätigt, dass man die Funktion über den Action Button aktiviert und das will man auch beim iPhone 15 Pro später nachreichen. Außerdem wird die Funktion auch im Kontrollzentrum verfügbar sein.

Apple iPhone 16e: Nachteile im Video