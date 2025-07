iPhone 16: Sehr gute Nachricht für Apple

Das iPhone 16 bekam in diesem Jahr nicht das größte Upgrade und auch die Pro-Modelle hielten sich im Vergleich zum letzten Jahr doch eher zurück. Und die Apple Intelligence, mit der das Unternehmen massiv wirbt, ist noch lange nicht fertig.

iPhone 16-Reihe kommt solide an

Doch das scheint die Nachfrage nicht negativ zu beeinflussen, denn laut Ming-Chi Kuo, der gute Quellen bei Zulieferern von Apple hat, ist die Nachfrage ähnlich gut wie 2023. Die Pro-Modelle kommen in etwa gleich gut an, nur beim 16er sind es wohl 3 bis 5 Prozent weniger, was aber für Apple durchaus gut zu verkraften ist.

Die Quelle geht davon aus, dass Apple in Q4 etwa 1 bis 2 Millionen Einheiten weniger als bei der iPhone 15-Reihe verkaufen wird, aber Apple hat mittlerweile andere Einnahmequellen, die gut wachsen, diese dürften das locker ausgleichen.

Apple weiß natürlich genau, was man tut. Ich habe häufig gelesen, dass die 120 Hz ein Problem beim iPhone 16 sind (weil sie weiterhin fehlen), aber Tim Cook ist sehr gut in solchen Dingen und bringt Funktionen erst dann, wenn sie „notwendig“ sind.

Apple plant wohl iPhone 17 „Air“

Was ich aber auch interessant finde, ist das Schwanken beim normalen iPhone. Die kleine Version läuft angeblich gut, aber weder Mini noch Plus funktionierten hier so richtig. Wir werden daher angeblich ein iPhone 17 Air ab 2025 sehen und kein Plus.

Falls die Nachfrage bei den Pro-Modellen so gut bleibt, dann wird sich da sicher nicht viel ändern, etwas mehr Megapixel für den Zoom, ein neuer Chip, maximal eine kleinere Dynamic Island, das alles könnte für nächstes Jahr schon reichen.

Spannend wird also nicht unbedingt das iPhone 17 Pro, sondern das iPhone 17 und dessen neue Version. Und natürlich auch die Frage, ob die Apple Intelligence als große Neuerung (beim Marketing) das Interesse ab 2025 steigern kann. Die finale Version kommt im Frühjahr und könnte die Verkaufszahlen bei Apple pushen.

