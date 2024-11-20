iPhone SE 4 kommt: Apple bleibt sich angeblich treu

Es gab wohl die Überlegung, ob man noch ein weiteres SE-Modell auf den Markt bringen soll, aber seit einigen Monaten ist klar, dass wir ein Apple iPhone SE 4 im kommenden Jahr sehen werden. Und beim Zeitraum bleibt sich Apple wohl treu.

Tom O’Malley ist Analyst bei Barclays und war die Tage in Asien bei Zulieferern der Branche unterwegs. Dort hat er laut eigenen Angaben von vielen gehört, dass der Plan für die Markteinführung des iPhone SE 4 bei Apple steht, es kommt Ende Q1.

Das Apple iPhone SE 1 und Apple iPhone SE 3 wurden im März vorgestellt, nur das Apple iPhone SE 2 kam im April, aber da war zu Beginn der Pandemie sowieso alles etwas anders. Es sieht so aus, als ob der März der iPhone SE-Monat bei Apple ist.

2025 wird die neue „Special Edition“ ein iPhone 14 als Basis nutzen und somit gibt es erstmals OLED und Face ID. Außerdem ein moderneres Design und wohl auch einen Apple A18. Nur bei der Kamera muss man weiterhin mit einer Kamera leben.