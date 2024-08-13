Ist Elon Musk noch ein geeigneter Tesla-Chef?

Elon Musk hat Tesla als Unternehmen, das übrigens 2003 von Martin Eberhard und Marc Tarpenning gegründet wurde, groß gemacht und aufgebaut. Das ist eine große Leistung und in den letzten Jahren sorgte er für den Push bei Elektroautos.

Doch in den letzten Jahren änderte sich auch seine Sichtweise auf die Welt und es stellt sich mittlerweile die Frage, ob er noch ein geeigneter Chef für die Zukunft des Unternehmens ist. Tesla verkauft Elektroautos und Energiespeicher. Doch der Chef des Unternehmens steht politisch mittlerweile auf der Seite, die das nicht fördert.

Diese Woche fand ein Interview mit Donald Trump bei X statt und dort hat Elon Musk nicht nur die Aussage von Trump unkommentiert stehen lassen, dass wir noch 500 bis 1.000 Jahre beim Klimawandel Zeit haben, er hat vorher auch selbst betont, dass es hier keine Eile gibt und die Menschheit noch weitere 100 Jahre hat.

Witze über den Klimawandel

Damit ignoriert Elon Musk, der einst ein großer Befürworter von Wissenschaft war, die aktuellen Aussagen, dass wir durchaus ein Problem und keine Zeit haben. Und er ignorierte im Interview auch Aussagen von Donald Trump, der Witze darüber machte, dass es mit dem Klimawandel in Zukunft eben mehr Strandhäuser gibt.

Wobei das nicht stimmt, wenn man in der Schule aufgepasst hat und die Weltkarte betrachtet, denn mit einem steigenden Meeresspiegel haben wir weniger Küste. Und so ein Witz ist für Opfer von Überschwemmungen und Co. ein herber Schlag.

Elon Musk hat sich im Gespräch jedenfalls immer wieder auf eine Seite geschlagen, die nicht zu einem Unternehmen passt, welches diesen Klimawandel an erster Linie bekämpfen möchte. Tesla wirbt damit, dass man passende Lösungen bietet, aber die Politik der Republikaner würde Tesla schaden, da man es dort anders einstuft.

Das Image von Tesla leidet mittlerweile und die Nachfrage nach den Elektroautos von Tesla geht zurück. Da stellt sich so langsam wirklich die Frage, ob Elon Musk noch der geeignete CEO ist. Ich persönlich würde hier frischen Wind begrüßen.