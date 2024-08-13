Ist Elon Musk noch ein geeigneter Tesla-Chef?
Elon Musk hat Tesla als Unternehmen, das übrigens 2003 von Martin Eberhard und Marc Tarpenning gegründet wurde, groß gemacht und aufgebaut. Das ist eine große Leistung und in den letzten Jahren sorgte er für den Push bei Elektroautos.
Doch in den letzten Jahren änderte sich auch seine Sichtweise auf die Welt und es stellt sich mittlerweile die Frage, ob er noch ein geeigneter Chef für die Zukunft des Unternehmens ist. Tesla verkauft Elektroautos und Energiespeicher. Doch der Chef des Unternehmens steht politisch mittlerweile auf der Seite, die das nicht fördert.
Diese Woche fand ein Interview mit Donald Trump bei X statt und dort hat Elon Musk nicht nur die Aussage von Trump unkommentiert stehen lassen, dass wir noch 500 bis 1.000 Jahre beim Klimawandel Zeit haben, er hat vorher auch selbst betont, dass es hier keine Eile gibt und die Menschheit noch weitere 100 Jahre hat.
Witze über den Klimawandel
Damit ignoriert Elon Musk, der einst ein großer Befürworter von Wissenschaft war, die aktuellen Aussagen, dass wir durchaus ein Problem und keine Zeit haben. Und er ignorierte im Interview auch Aussagen von Donald Trump, der Witze darüber machte, dass es mit dem Klimawandel in Zukunft eben mehr Strandhäuser gibt.
Wobei das nicht stimmt, wenn man in der Schule aufgepasst hat und die Weltkarte betrachtet, denn mit einem steigenden Meeresspiegel haben wir weniger Küste. Und so ein Witz ist für Opfer von Überschwemmungen und Co. ein herber Schlag.
Elon Musk hat sich im Gespräch jedenfalls immer wieder auf eine Seite geschlagen, die nicht zu einem Unternehmen passt, welches diesen Klimawandel an erster Linie bekämpfen möchte. Tesla wirbt damit, dass man passende Lösungen bietet, aber die Politik der Republikaner würde Tesla schaden, da man es dort anders einstuft.
Das Image von Tesla leidet mittlerweile und die Nachfrage nach den Elektroautos von Tesla geht zurück. Da stellt sich so langsam wirklich die Frage, ob Elon Musk noch der geeignete CEO ist. Ich persönlich würde hier frischen Wind begrüßen.
CEO hin oder her, solange er fast 13 % der Aktien hält, profitiert er weiterhin von jedem verkauften Tesla.
Uff ist hier eine Menge Salz in den Kommentaren über eine Person die mal nicht alles mundgerecht und in die vermeintlich aktuelle Gesellschaftsstimmung passend filtert. Nach der grundlegenden Argumentation die hier aufgestellt wird solltet ihr übrigens keine deutschen Autobahnen benutzen.
„Elon Musk hat sich im Gespräch jedenfalls immer wieder auf eine Seite geschlagen, die nicht zu einem Unternehmen passt, welches diesen Klimawandel an erster Linie bekämpfen möchte. “ – LOL Spoiler Alert: Die wollen nur mit der Hysterie und der gekauften „weißen Weste“ ein E-Auto zu fahren Geld verdienen. Wenn es wirklich ums Klima ginge, müssten alle Industriestaaten aufhören zu Produzieren. Will aber auch wieder keiner. Der Preisaufschlag für angeblich „grüne“ Sachen ist einfach zu verlockend.
“…. die mal nicht alles mundgerecht und in die vermeintlich aktuelle Gesellschaftsstimmung passend filter…..”
Das wird man ja auch mal sagen dürfen!!1!111 LOL Spoiler Alert: Dann mach dich gerade und steh zu deiner Meinung aber hört endlich mit dieser Opferrolle auf, wenn ihr Gegenwind bekommt. Ist ja schlimm dieses rumgeweine.
Ich hoffe inständig, dass Musk sich zurückzieht. Sonst bekomme ich den Tesla bei keiner Frau wohl nicht durch.
Ähnlich bei mir. Meine Frau verknüpft auch zu sehr Produkt und Person.
Und dennoch hat Elon Musk mehr für die umweltfreundliche Mobilität mit dem Auto getan, als des Rest der Welt zusammen.
Wie jede Woche der bashing Artikel Musk! Ich kann nicht mehr das ist einfach nur noch lächerlich! Man könnte auch bald die Seite umbenennen zu „Hate-Musk“!
Der größte Witz ist aber hätte Musk Harris unterstützt wäre alles gut und das sollte zu denken geben! Die Demokraten sind unwählbar genauso wie unsere tollen Politiker von SPD, FDP und erst recht die Grünen! Aber darüber gibst hier keine Artikel!
Uff.
Ein Meinungsartikel auf einem freien Blog passt dir nicht in dein politisches Weltbild, deswegen sudelst du mit plumpstem Whataboutism und dem Einfordern von „politischen Artikeln“ herum, damit dem Recht wieder Genüge getan werden kann?
Gegründet auf wilden Spekulationen und dumpfen Andeutungen?
Nicht so überzeugend!
Du kommentierst unter einem Meinungsbeitrag eines Autors eines Technikblogs, nicht unter einer dpa-Meldung.
Und dass sich Musk in den vergangenen Jahren politisch mehr und mehr radikalisiert, wissenschaftliche Erkenntnisse zugunsten purer Meinungsmache vernachlässigt hat und sich zunehmend zu einer unsympathischen AgitProp-Schleuder mit großer Meinungsmacht entwickelt hat, ist anscheinend keine Einzelbeobachtung, sondern trifft den Nerv Vieler.
Ich fürchte, als (Immer-noch-)Leser dieses Blogs musst du eine dir widerstrebend Sichtweise entweder aushalten oder deine Konsequenzen ziehen…
Dann geh doch zu “X” wenn dir das hier zu unzivilisiert zugeht.
Also soll/darf Oliver SEINE Meinung nicht mehr frei äußern dürfen?
Wird nicht Meinungsfreiheit von Herrn Musk soooo hochgehalten?
Warum reagieren Anti-Woke Anhänger eigentlich so aggressiv wenn man das Recht auf Meinungsfreiheit „gegen“ einen ihrer Helden benutzt?
Kann man ja zigfach im Netz beobachten
Es wird etwas gepostet gegen „Links-Grün versiffte,Transirre,Gendergaga usw.“(ALLES explizit Zitate)
Wenn dann Widerspruch kommt
MEINUNGSFREIHEIT
Aber wehe man postet etwas gegen Musk,Trump,AFD usw. dann ist aber der Mob am kochen
Es ist immer die gleiche Ironie. Da heult man wie ein kleines Kind bzgl. Meinungsfreiheit herum und akzeptiert dann keine anderen Meinungen, wie hier bei uns. Ich sehe das auch sehr oft im Netz, das liegt am mangelnden Selbstvertrauen der Menschen, die kommen nicht mit anderen Sichtweisen klar.
Das Problem ist halt Social Media
Man findet für jeden noch so verrückten gedanken Zustimmung
Früher hat man gesagt
„Das hast doch einen Knall“ und die Sache war durch
Und ja Opa erzählt vom Krieg😂😂
Die Grüüünen!!!1
Wußte gar nicht, dass Seehofer hier auch kommentiert. Aber immer wieder unterhaltsam wie lächerlich das ist.
Angenommen Musk hört auf die Ratschläge hier im Blog und zieht sich aus den operativen Geschäften Teslas zurück. Was wäre damit gewonnen?
Er würde sich einfach anderen Projekten widmen und weiterhin die Republikaner unterstützen.
Er würde aber nicht mehr die Zukunft von Tesla gestalten, die sich einen CEO suchen könnten, der die Transformation der Branche wieder in den Fokus rückt. Gut möglich, dass Elon Musk richtig liegt, kann ja auch sein, aber ich glaube, dass Dinge wie das Robotaxi und Trump nicht der richtige Weg für das US-Unternehmen sind.
Weiß man halt nicht. Tesla unter Trump will Robotaxi, Industrieroboter und eben Software. Die Autos sind halt „Sparbrötchen“. Technisch wegweisend aber inzwischen nicht mehr führend und langsam kriegt man eben viele ähnliche Autos zu ähnlichen Preisen mit weitaus mehr Luxus, d.h. wenn Tesla da nicht auf den Zug mit aufspringt, dann werden sie nicht mehr lange erfolgreich Autos verkaufen.
Auch ein Auto wie der Dacia Spring oder Dacia generell verkauft sich letztlich ausschließlich über Preis, sonst würde sich das keiner freiwillig antun. Und die Verkaufszahlen des Spring sinken, da jetzt langsam merklich bessere Autos für ähnliche Preise auf dem Gebrauchtmarkt ankommen.
Ursprünglich hatte ich einmal vor mir ein Model 3 zu kaufen. Dank der Ausfälle und Handlungen von Musk ist es dann ein anderes E-Auto geworden. Solche Typen muss ich nicht unterstützen. Schade ist es dabei nur um sicherlich viele talentierte Mitarbeiter.
Das Problem ist ja, dass es kaum noch Firmen mit weißer Weste gibt. VW und Co haben mal den Kunden betrogen, viele Produkte werden in China gefertigt und China hat auch schwierige Themen, Kleidung wird teilweise immer noch von Kindern hergestellt, usw.
Wenn es danach geht, dann dürfte man wahrscheinlich gar nichts mehr kaufen.
Fatalismus ist aber auch nicht die Lösung. Jeder nach seinem Ermessen und Möglichkeiten. Bei Amazon schaue ich mir immer den Verkäufer an. Bei Made in China oder Indien, probiere ich eine EU Alternative zu suchen, auch wenn’s leicht teurer ist. Klappt aber leider nicht immer, z. B. bei Kabeln, Akkus und ähnlichem. Aber ich probiere es. Ich bin leicht optimistisch bzw. zuversichtlich, daß Amazon irgendwann mal einen zusätzlichen Suchfilter implementiert, um dies einfacher zu machen.
Warum willst du Firmen aus Indien boykottieren?
Soll auch in Europa Unternehmen geben die Dreck am Stecken haben. Schau dir z.B. mal die Geschichte der BayerAG an.
Der Artikel ist leider sehr oberflächlich. Warum schlägt sich denn Musk auf die Seite der Republikaner – trotz Trump? Natürlich weiß Musk um die zu großen Teilen rückwärts gewandten Ansichten bei den Republikanern. Aber offenbar ist ihm das nicht so schlimm – oder er glaubt es nennenswert beeinflussen zu können-, als eine aus seiner Sicht übergriffige, überregulatorische Politik der Demokraten. Er hat ja nun schon fast alle seine Firmen aus Kalifornien nach Texas verlagert, eben aus diesem Grund. Für ihn braucht es (mittlerweile) auch keine Förderung von E-Mobilität. Vielleicht biegt er sich da auch schon zu viel zurecht in seinem Weltbild?
Und inwiefern ist der Kommentar jetzt tiefgründiger? Das ist ein Beitrag mit Meinung zur aktuellen Entwicklung, wie dein Kommentar auch, was macht es jetzt oberflächlich oder tiefgründig genug? Sagt ja keiner, dass das eine Analyse der letzten 12 Monate von Musk ist, es ist eine Meinung zum heutigen Interview.
Ich glaube für Musk ist wichtig, den Markt zu dominieren. Wenn die Republikaner unter Trump an die Macht kommen, dann fallen mit Sicherheit die Subventionen weg, ergo steigen die Preise – bei den anderen Herstellern – Tesla kann dann wieder merklich günstiger sein, denn durch die Sparbauweise machen die Autos immer noch Gewinn, entgegen vielen anderen Herstellern.
Auch wird Tesla entweder online oder in Indianerreservats (das sind Sonderzonen und haben eigene Gesetze und brauchen sich nicht an die normalen Gesetze halten) verkauft und nicht bei normalen Autohändlern. Damit fällt für Tesla der komplette und ziemliche mächtige Klotz der Autohändler raus was Tesla in den USA ebenfalls merklich günstiger macht.
D.h., es ist schon eine gewisse Logik dabei, der direkten Konkurrenz, also den anderen Herstellern von E-Autos, Stöcke zwischen die Beine zu schmeißen und Trump ist dank der Musk Millionen auch in der „Pflicht“, Tesla notfalls eben einfach machen zu lassen. Wie gesagt, die Vereinigung der Autohändler ist in den USA sehr mächtig und könnte eben verlangen, dass auch Tesla in ihren Läden verkauft wird. Keine Ahnung auf welcher Seite da die Demokraten stehen.
Dazu ist das Supercharger Network schon gut ausgebaut, auch da wären neue Barrikaden oder Streichungen von Förderungen also eher gut für Tesla und schlecht für andere.
Ja, ich glaube auch, dass Zurückdrängung des Wettbewerbs in den USA durch Streichung von Subventionen eine Motivation für ihn ist. Leider konterkariert das seine bisherigen „Masterpläne“ und Ziele zur Forcierung nachhaltiger Energien.
Und was er zuletzt alles auf X von sich gegeben hat, z.B. über die Pogrome in England, disqualifiziert ihn völlig für aufgeklärte Bevölkerungsschichten.
Schon fast wie im Film „Don’t look up“:-(
wird allmählich Zeit das James Bond sich um Elliott Carver … äh… Elon Musk…… kümmert ^^