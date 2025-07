Imageprobleme: Tesla unter Elon Musk

Elon Musk, der CEO von Tesla, ist für seine politischen Äußerungen in den sozialen Medien bekannt, die Tesla nun zu schaden scheinen.

Sein zunehmend rechtsgerichtetes öffentliches Auftreten hat nach Ansicht von Analysten und vielen Tesla-Besitzern vor allem liberale und linksgerichtete Kunden abgeschreckt, die eher bereit sind, Elektroautos zu kaufen. Dies wird durch Umfragen gestützt, in denen viele Befragte Musks Verhalten als störend empfinden und dies auf die Qualität der Tesla-Fahrzeuge übertragen. Das hören wir nicht zum ersten Mal.

Die Verkaufszahlen von Tesla sind in letzter Zeit zurückgegangen, was zum Teil auf fehlende Modellupdates und die aggressive Konkurrenz anderer Hersteller zurückgeführt wird. Welche Rolle Musks Verhalten dabei spielt, lässt sich nur schwer beziffern.

Politisches Verhalten färbt auf Tesla ab

Einige Tesla-Kunden sind nicht nur wegen Musks politischen Äußerungen verärgert, sondern auch wegen seiner Entscheidungen bei Twitter, jetzt X, und seiner Freundschaft mit Donald Trump. Laut einer Umfrage der New York Times fühlen sich viele Tesla-Kunden von Musks politischem Verhalten abgestoßen und sind besorgt über Diskriminierungsvorwürfe in den Tesla-Fabriken.

Einige Kunden gaben an, dass sie aufgrund dieser Bedenken in Zukunft auf andere Automarken umsteigen würden. „Du fährst im Grunde mit einem riesigen roten MAGA-Hut herum“, sagt zum Beispiel Aaron Shepherd, ein Produktdesigner bei Microsoft in Seattle. Er plane daher den Kauf eines elektrischen Volkswagen ID.4 anstelle eines Tesla.

Musk hat auch viele Anhänger

Klar ist aber auch, Musk hat nach wie vor viele Anhänger, die seine Leistungen bei der Förderung der Elektroautoindustrie und die positiven Auswirkungen auf den Klimaschutz anerkennen. Diese Kunden trennen seine Persönlichkeit ganz klar von den Produkten und schätzen seine Innovationskraft. Trotz der Kontroversen stehen viele Aktionäre hinter Musk und haben kürzlich einen großzügigen Vergütungsplan für ihn gebilligt.

Analysten warnen jedoch davor, dass Musks politische Aktivitäten das Vertrauen in Tesla beschädigen könnten, was insbesondere für die zukünftige Entwicklung von Technologien wie dem autonomen Fahren problematisch werden könnte. Generell kann man wohl auch sagen, dass es nicht klug ist, einen gewichtigen Teil der potenziellen Kundschaft zu verschrecken, indem man sich politisch dermaßen stark positioniert.

Meine Meinung dazu? Musk ist einer der Gründe, warum ich derzeit nicht einmal im Traum daran denken würde, mir einen Tesla zu kaufen. Ich finde die Autos zwar durchaus „nett“ und bin gerade von der Software teilweise ehrlich beeindruckt, aber seine öffentlichen Äußerungen machen es mir sehr schwer, Vertrauen in die Marke und vor allem in die zukünftige Entwicklung zu entwickeln. Da schwingt einfach ein großes Unbehagen mit, das sich seit der Übernahme von Twitter noch verstärkt hat. Wie seht ihr das?

-->