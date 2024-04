Joker 2: Datum für den ersten Trailer bestätigt

Nach der Batman-Trilogie von Christopher Nolan war ich aus diesem Universum raus, denn weder Ben Affleck, noch Robert Pattinson konnten mich überzeugen.

Doch dann gab es vor ein paar Jahren eine positive Überraschung mit Joker, denn Joaquin Phoenix lieferte voll ab. Das fanden auch die Fans und das Filmstudio und daher wurde 2022 der zweite Film in die Produktion geschickt. Jetzt ist er fertig.

Am 4. Oktober 2024 kommt Joker 2: The World is a Stage in die Kinos und Joaquin Phoenix wird dieses Mal von Lagy Gaga begleitet. Ich bin gespannt, wir können uns dann aber am 9. April einen ersten Eindruck davon machen, denn an diesem Tag erscheint der erste Trailer. Wir informieren euch dann hier, sobald dieser da ist.

