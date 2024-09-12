Fintech

Kartenzahlungen nicht möglich: Telecash meldet zentrale Störung

Autor-Bild
Von
| 8 Kommentare
Bezahlen Pay Kontaktlos

Am Donnerstagvormittag gab es bei vielen Einzelhändlern Probleme mit der Kartenzahlung. Betroffen waren vor allem Kunden, die mit bestimmten Karten oder per Smartphone bezahlen wollten. Die Deutsche Kreditwirtschaft bestätigte eine Störung, konnte aber das genaue Ausmaß noch nicht beziffern.

Verantwortlich für die Störung ist der Zahlungsdienstleister Telecash, der zu den großen Anbietern in Deutschland zählt. Telecash bietet Kartenlesegeräte und Zahlungsabwicklungen an und gehört zum US-Unternehmen Fiserv. Der Kundenservice des Unternehmens bestätigte eine zentrale Störung, nannte aber keine Details. Es heißt nur:

Derzeit liegt ein technisches Problem mit einigen unserer Verarbeitungsdienste bei Telecash vor. Wir arbeiten mit Hochdruck an der Lösung des Problems und werden unsere Kunden so bald wie möglich informieren.

Andere Zahlungsdienstleister wie Payone meldeten keine Probleme, sodass nicht alle Händler von den Schwierigkeiten betroffen waren.

Ähnliche Vorfälle gab es bereits in der Vergangenheit, zum Beispiel vor zwei Jahren, als zahlreiche Geräte der Firma Verifone ausfielen.


Fehler melden8 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. max 🔱
    sagt am

    Da hatte ich nochmal Glück. Heute morgen bei Aldi und sagten mir die Verkäufer dass die Geräte seit 5 Minuten wieder laufen.

    Antworten
  2. m1x 🏅
    sagt am

    Insgesamt gesehen ist das System doch recht robust wie mir scheint. Zumindest kommen solche Probleme selten vor. Aber man sieht, als Backup ist Bargeld ganz nützlich und unverzichtbar.

    Antworten
  3. Felix 🔆
    sagt am

    War vorhin bei Aldi und da ging es tatsächlich nicht. Wollte eh mit Bargeld bezahlen daher alles fein. Aber gab manche Kunden die wieder gehen durften. Bargeld beste. 💪

    Antworten
    1. Jonas 🏅
      sagt am zu Felix ⇡

      Aha

      Antworten
    2. faceofingo 🌀
      sagt am zu Felix ⇡

      Bargeld??? Wolltest Du dein Schwarzgeld waschen was? 😁

      Antworten
  4. Hans 👋
    sagt am

    ich bin immer noch für Bargeld. Ich vertraue nicht auf totale Digitalisierung

    Antworten
  5. Kurt 🔅
    sagt am

    jaja Bargeld abschaffen gell 🤦🏼‍♂️😂

    Antworten
    1. Robin ☀️
      sagt am zu Kurt ⇡

      Ja.. Was soll ich sagen.. Ich glaube irgendwann lernt man es nur noch auf die Harte tour

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Fintech / Kartenzahlungen nicht möglich: Telecash meldet zentrale Störung
Weitere Neuigkeiten
Wallbox Auto Laden Elektro Polestar
Bundesnetzagentur macht E-Autos zu „Mini-Kraftwerken“
in Mobilität
BMW: Wir machen Software besser als andere
in Mobilität
Apple Watch mit 5G: In Deutschland nur bei der Telekom
in Telekom
Wow Sky Logo Header
Neue Inhalte für Sky und WOW: Die Highlights im Oktober 2025
in Dienste
iPhone 17-Serie und Air starten in den Verkauf
in Smartphones
Google Logo Neu 2025 Farben
Googles AI Overviews: Medienwirtschaft warnt vor Folgen und reicht DSA-Beschwerde ein
in Marktgeschehen
Mitsubishi bedient sich für neues Elektroauto bei Renault-Technik
in Mobilität
Cyberpunk 2077 Header
Cyberpunk 2: Nachfolger soll neue Wege gehen
in Gaming
iOS 26.0.1 steht an: Apple bereitet neues Update vor
in Firmware und OS
Das ist der ganz neue Google Home Speaker
in Audio