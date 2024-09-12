Kartenzahlungen nicht möglich: Telecash meldet zentrale Störung

Am Donnerstagvormittag gab es bei vielen Einzelhändlern Probleme mit der Kartenzahlung. Betroffen waren vor allem Kunden, die mit bestimmten Karten oder per Smartphone bezahlen wollten. Die Deutsche Kreditwirtschaft bestätigte eine Störung, konnte aber das genaue Ausmaß noch nicht beziffern.

Verantwortlich für die Störung ist der Zahlungsdienstleister Telecash, der zu den großen Anbietern in Deutschland zählt. Telecash bietet Kartenlesegeräte und Zahlungsabwicklungen an und gehört zum US-Unternehmen Fiserv. Der Kundenservice des Unternehmens bestätigte eine zentrale Störung, nannte aber keine Details. Es heißt nur:

Derzeit liegt ein technisches Problem mit einigen unserer Verarbeitungsdienste bei Telecash vor. Wir arbeiten mit Hochdruck an der Lösung des Problems und werden unsere Kunden so bald wie möglich informieren.

Andere Zahlungsdienstleister wie Payone meldeten keine Probleme, sodass nicht alle Händler von den Schwierigkeiten betroffen waren.

Ähnliche Vorfälle gab es bereits in der Vergangenheit, zum Beispiel vor zwei Jahren, als zahlreiche Geräte der Firma Verifone ausfielen.