Kartenzahlungen nicht möglich: Telecash meldet zentrale Störung
Am Donnerstagvormittag gab es bei vielen Einzelhändlern Probleme mit der Kartenzahlung. Betroffen waren vor allem Kunden, die mit bestimmten Karten oder per Smartphone bezahlen wollten. Die Deutsche Kreditwirtschaft bestätigte eine Störung, konnte aber das genaue Ausmaß noch nicht beziffern.
Verantwortlich für die Störung ist der Zahlungsdienstleister Telecash, der zu den großen Anbietern in Deutschland zählt. Telecash bietet Kartenlesegeräte und Zahlungsabwicklungen an und gehört zum US-Unternehmen Fiserv. Der Kundenservice des Unternehmens bestätigte eine zentrale Störung, nannte aber keine Details. Es heißt nur:
Derzeit liegt ein technisches Problem mit einigen unserer Verarbeitungsdienste bei Telecash vor. Wir arbeiten mit Hochdruck an der Lösung des Problems und werden unsere Kunden so bald wie möglich informieren.
Andere Zahlungsdienstleister wie Payone meldeten keine Probleme, sodass nicht alle Händler von den Schwierigkeiten betroffen waren.
Ähnliche Vorfälle gab es bereits in der Vergangenheit, zum Beispiel vor zwei Jahren, als zahlreiche Geräte der Firma Verifone ausfielen.
Da hatte ich nochmal Glück. Heute morgen bei Aldi und sagten mir die Verkäufer dass die Geräte seit 5 Minuten wieder laufen.
Insgesamt gesehen ist das System doch recht robust wie mir scheint. Zumindest kommen solche Probleme selten vor. Aber man sieht, als Backup ist Bargeld ganz nützlich und unverzichtbar.
War vorhin bei Aldi und da ging es tatsächlich nicht. Wollte eh mit Bargeld bezahlen daher alles fein. Aber gab manche Kunden die wieder gehen durften. Bargeld beste. 💪
Aha
Bargeld??? Wolltest Du dein Schwarzgeld waschen was? 😁
ich bin immer noch für Bargeld. Ich vertraue nicht auf totale Digitalisierung
jaja Bargeld abschaffen gell 🤦🏼♂️😂
Ja.. Was soll ich sagen.. Ich glaube irgendwann lernt man es nur noch auf die Harte tour