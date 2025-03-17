„Kaum noch jemand will einen Tesla kaufen“

Tesla erlebte 2024 das erste Mal einen weltweiten Einbruch bei der Nachfrage und das, obwohl die Marke auf Wachstum ausgelegt ist. Der Start in das neue Jahr lief bisher nicht viel besser und vor allem in Europa tut sich die Marke langsam schwer.

Tesla: Eine Umfrage macht die Runde

Das liegt zum einen an der Konkurrenz, die immer besser wird und Tesla hier und da teilweise überholt hat. Doch auch der Chef wird kritisiert, erst vor wenigen Tagen teilte Elon Musk einen Beitrag bei X, in dem davon die Rede ist, dass nicht Hitler die Millionen Menschen getötet hat, die Menschen im öffentlichen Sektor waren es.

Elon Musk wird ein echtes Problem für die Marke und eine Umfrage von T-Online hat jetzt ergeben, dass 94 Prozent keinen Tesla mehr kaufen würden. Man spricht von einer „Rekordbeteiligung“ an der etwa 100.000 Leser teilgenommen haben.

Das ist natürlich nicht repräsentativ für Deutschland, aber die Meldung macht auch in internationalen Medien die Runde. Und es ist nicht so, dass sie aktuell nicht gut zu den Zahlen passen würde, denn Tesla befindet sich im Sinkflug. Die wirklich spannende Frage ist jetzt, wie die nächsten Monate für Tesla in Europa werden.

Tesla: Es wird ein heißer Sommer

Liegt der aktuell miserable Stand wirklich nur am Modellwechsel des Model Y? Das wird einen großen Einfluss auf die Nachfrage von Tesla haben, aber das würde dann auch bedeuten, dass die Zahlen ab März wieder nach oben gehen müssen.

Die Zulassungszahlen in Europa und die Geschäftszahlen von Tesla werden jetzt sehr spannend, die Marke blickt auf einen heißen Sommer. Eigentlich schade, da die Technik von Tesla weiterhin gut ist. Mal schauen, wie lange die Investoren an Elon Musk festhalten. Dieser kann sich nur sicher sein, wenn es wieder aufwärts geht.