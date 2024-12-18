Kia bringt GT-Elektro-Flaggschiff nach Deutschland

Mobilität

Kia hat für 2025 neue GT-Modelle bei den Elektroautos geplant und man zeigte vor ein paar Tagen auch den Kia EV9 GT als Flaggschiff der Marke. Es gab Details zur Technik, aber es fehlten leider sämtliche Angaben für Deutschland – bis heute.

Der Kia EV9 GT kommt im dritten Quartal nach Deutschland, das hat die Marke jetzt offiziell mitgeteilt. Doch man verzichtet leider auf Preise, diese soll es erst zu einem späteren Zeitpunkt geben. Vermutlich beobachtet Kia im ersten Halbjahr den Markt.

Der Kia EV9 GT kommt mit 374 kW (501 PS) daher und natürlich gibt es zwei E-Motoren, aber eine Ecke weniger Leistung als beim Kia EV6 GT. Von 0 auf 100 km/h geht es in ca. 4,6 Sekunden und die Reichweite des SUVs liegt bei 450 km (WLTP).

Kia Ev9 Gt Front

Kia Ev9 Gt Heck

Kia Ev9 Gt Innen

Seat Leon Licht Header

Seat Leon: Hat das Auto nach 25 Jahren noch eine große Zukunft?

Volkswagen feierte in diesem Jahr das 50. Jubiläum des VW Golf und spricht seit einigen Monaten sehr gerne über den…

18. Dezember 2024 | Jetzt lesen →

