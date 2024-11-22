Kia EV9 GT: SUV bekommt Performance-Version

Kia spendiert dem EV9 eine Performance-Version, die heute parallel zum neuen Kia EV6 GT angekündigt wurde. Während beim neuen Kia EV6 GT aber noch Bilder und Details fehlen, so gibt es diese beim Kia EV9 GT – nur auf den Preis verzichtet man.

Der Kia EV9 GT kommt mit 374 kW (501 PS) daher und natürlich gibt es zwei E-Motoren, aber eine Ecke weniger Leistung als beim Kia EV6 GT. Von 0 auf 100 km/h geht es in ca. 4,7 Sekunden (wir haben nur die 60 mp/h-Zeit mit 4,3 Sekunden).

Eine Angabe zum Akku fehlt, aber es dürfte der gleiche Akku wie beim normalen EV9 verbaut sein und durch die höhere Leistung sinkt sicher die Reichweite. Daher wirbt man natürlich auch nicht damit bei der Ankündigung. Neu ist ein elektrisch gesteuertes Fahrwerk, auch als ECS (Electronically Controlled Suspension) bekannt.

Und wie beim Hyundai Ioniq 5 N und neuen Kia EV6 GT gibt es auch beim Kia EV9 GT die Fake-Kupplung (Virtual Gear Shift) und die passenden Fake-Motorsounds.

Finale Details für Deutschland stehen noch aus, damit ist dann aber sicher 2025 zu rechnen. Aber immerhin haben wir hier bereits Bilder, wobei sich der GT doch etwas bei der Optik zurückhält und nicht so auffällig wie ein Hyundai Ioniq 5 N aussieht.