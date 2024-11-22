Mobilität

Kia EV9 GT: SUV bekommt Performance-Version

Autor-Bild
Von
| 3 Kommentare
Kia Ev9 Gt Header

Kia spendiert dem EV9 eine Performance-Version, die heute parallel zum neuen Kia EV6 GT angekündigt wurde. Während beim neuen Kia EV6 GT aber noch Bilder und Details fehlen, so gibt es diese beim Kia EV9 GT – nur auf den Preis verzichtet man.

Der Kia EV9 GT kommt mit 374 kW (501 PS) daher und natürlich gibt es zwei E-Motoren, aber eine Ecke weniger Leistung als beim Kia EV6 GT. Von 0 auf 100 km/h geht es in ca. 4,7 Sekunden (wir haben nur die 60 mp/h-Zeit mit 4,3 Sekunden).

Kia Ev9 Gt Innen

Eine Angabe zum Akku fehlt, aber es dürfte der gleiche Akku wie beim normalen EV9 verbaut sein und durch die höhere Leistung sinkt sicher die Reichweite. Daher wirbt man natürlich auch nicht damit bei der Ankündigung. Neu ist ein elektrisch gesteuertes Fahrwerk, auch als ECS (Electronically Controlled Suspension) bekannt.

Und wie beim Hyundai Ioniq 5 N und neuen Kia EV6 GT gibt es auch beim Kia EV9 GT die Fake-Kupplung (Virtual Gear Shift) und die passenden Fake-Motorsounds.

Finale Details für Deutschland stehen noch aus, damit ist dann aber sicher 2025 zu rechnen. Aber immerhin haben wir hier bereits Bilder, wobei sich der GT doch etwas bei der Optik zurückhält und nicht so auffällig wie ein Hyundai Ioniq 5 N aussieht.

Kia Ev9 Gt Front Kia Ev9 Gt Heck

Vw Golf R Volkswagen Header

Volkswagen kündigt „eine neue Ära“ für VW an

Volkswagen ist in diesem Jahr in eine Krise gerutscht und hat erkannt, dass man mehr Elektroautos verkaufen muss, wenn man…

22. November 2024 | Jetzt lesen →

3 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. René H. 🔆
    sagt am

    …gibt es auch beim Kia EV9 GT die Fake-Kupplung (Virtual Gear Shift) und die passenden Fake-Motorsounds.

    Puh. Was soll das denn? Das ist doch völlig an der Zielgruppe vorbei!

    Antworten
    1. Manuel ☀️
      sagt am zu René H. ⇡

      Ich bin mir auch sehr sicher, dass das völlig am Klientel vorbei angeboten wird.

      Aber: Das ist nur bereits vorhandene Software, die betreffenden Steuergeräte werden die gleichen sein, warum also etwas nicht anbieten, was nicht sowieso im Baukasten vorhanden ist und wenig bis keine Kosten verursacht?

      An der E-GMP-Plattform und den Multimedia/Navieinheiten zwischen Hyundai und Kia ist soviel identisch, sollen sich ein paar alte Herren kurz freuen, dass einmal mit den Kindern hinten drin ausprobieren („…so war das früher…“) und dann nie wieder verwenden… 😂

      Antworten
  2. P45 💎
    sagt am

    Perfekt ausgestattet, damit Mutti die Blagen von der Waldorfschule abholen kann. Von den vorhandenen Pferdestärken werden dann natürlich nicht mal 10% gebraucht…
    Nichts für ungut, ich musste heute einfach mal meinen Vorrat an Vorurteilen abbauen.

    Antworten

