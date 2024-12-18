Mobilität

Seat Leon: Hat das Auto nach 25 Jahren noch eine große Zukunft?

Volkswagen feierte in diesem Jahr das 50. Jubiläum des VW Golf und spricht seit einigen Monaten sehr gerne über den elektrischen VW Golf der Zukunft. Seat ist kurz vor Jahresende eingefallen, dass man doch auch noch ein Jubiläum feiert.

Der Seat Leon feiert 2024 sein 25. Jubiläum und auf das blickt man bei Seat mit einem kleinen Rückblick der Versionen zurück. Seit 1999 wurden über 2,5 Millionen Einheiten verkauft, worauf man stolz ist. Klar, das sind nicht 37 Millionen Einheiten, wie beim VW Golf, aber immerhin. Das Golf-Pendant von Seat gab es in vier Versionen:

Seat Leon Alle Modelle

Doch wie sieht es mit der Zukunft des Seat Leon aus? Diese spricht Seat nicht an. In diesem Jahr gab es zwar ein kleines Upgrade, aber da es keinen neuen Golf als Verbrenner geben wird, ist unklar, ob Seat einen neuen Verbrenner-Leon entwickelt.

Ich rechne zwar noch hier und da mit Aktualisierungen, aber mit keiner komplett neuen Generation mehr, das würde sich kaum lohnen. Der Leon selbst hat zwar eine sichere Zukunft, allerdings wird dieser dann auch elektrisch und vermutlich nur noch bei Cupra zu finden sein. Ein elektrischer Seat Leon gilt derzeit als unsicher.

Seat Leon Heck Header

  1. CullenTrey 🎖
    sagt am

    Der Leon, genau wie der Golf und der A3 sind in meinen Augen Zugpferde, wo die Hersteller dumm sind wenn sie nicht bald echte eModelle davon auf den Markt bringen.
    Aber ich habe auch kein BWL Studium und verstehe die wirtschaftlichen Gedanken hinter der Absetzunge solcher Zugpferde nicht.

    Antworten
    1. Spiritogre 🔅
      sagt am zu CullenTrey ⇡

      Du hast auch keine Zahlen sonder vermutest nur.

      Antworten

