Kia EV3: Finale Preise im Konfigurator sind online

Kia hat hohe Erwartungen an den neuen Kia EV3 als recht kompaktes und auch preiswertes Elektroauto im EV-Lineup. Vor ein paar Wochen nannte man uns schon den Einstiegspreis von 35.990 Euro und jetzt ist auch der Konfigurator online.

Wer möchte, der kann den Kia EV3 also ab sofort in Deutschland konfigurieren und ich schaue ja gerne, wo das endet. Die 50.000 Euro knackt man mit der GT-Line, die Leistung bleibt aber bei 150 kW (204 PS), ein echter GT kommt erst später.

Und wie teuer wäre ein Kia EV3 mit dem größeren Akku und passablen Extras? Da komme ich auf ziemlich genau 48.000 Euro, was für ein Auto dieser Größe natürlich eine Ansage ist. Preiswert ja, aber wirklich günstig ist das leider auch noch nicht.

Doch wie wir mittlerweile gelernt haben, ist das gar nicht im Interesse der Marken, der Fokus liegt noch stark auf Verbrennern und der besseren Gewinnmarge. Ab 2025 dürfte sich das in der EU dank neuen CO₂-Grenzwerten ändern, daher würde ich, wenn nicht zwingend nötig, noch ein Jahr mit dem (Elektro-)Autokauf warten.