Kia EV2: Günstiges Elektroauto soll 2026 kommen

Kia hat auf dem heutigen „Kia EV Day“ einen Ausblick auf die Zukunft der EV-Reihe gegeben und mit dem Kia EV3 und dem Kia EV4 auch zwei neue Elektroautos als erstes Konzept gezeigt. Dazu gesellt sich noch der kommende Kia EV5 und bald startet der Kia EV9. Und der Kia EV6 ist alt und bekannt. Doch es ist mehr geplant.

Kia EV2 als Einsteigermodell für 2026

Kia möchte ab 2026 auch einen Kia EV2 auf den Markt bringen, ein kompaktes und günstiges Elektroauto. Was bedeutet günstig? Wir sprechen hier über ca. 30.000 Euro in der Basis und Kia peilt eine Produktion des EV2 in der Slowakei an. Das liegt auch daran, dass der Kia EV2 in erster Linie als Elektroauto für Europa geplant ist.

Details haben wir bisher noch keine und Kia hat auch noch kein Konzept oder etwas in dieser Art gezeigt. Der Fokus lag diese Woche auf dem EV3 und EV4, die jedoch auch nicht vor 2025 erhältlich sein werden. Die kompakten und preiswerteren Autos mit Elektroantrieb wird die Hyundai Motor Group allerdings erst später präsentieren.

Hyundai selbst hat immerhin schon Anfang des Jahres betont, dass man selbst ebenfalls entsprechende Elektroautos plant und wir sowas wie einen Ioniq 2 als Pendant zum Kia EV2 sehen werden. Da tut sich also etwas und 2025 und 2026 werden wir viele preiswerte Elektroautos sehen, nicht nur von Kia und Hyundai.

