VW ID.3 GTX kommt in zwei Versionen: Volkswagen wagt den GTI-Vergleich

Volkswagen präsentierte im Frühjahr den VW ID.3 GTX und überraschte uns, als man erstmals zwei Versionen eines GTX-Elektroautos zeigte. Der VW ID.3 GTX hat etwas weniger Leistung als der VW ID.3 GTX Performance. Doch warum ist das so?

Im Gespräch mit Autocar hat Kai Grünitz von Volkswagen verraten, dass der VW ID.3 GTX Performance für ihn das Pendant zum VW Golf GTI Clubsport ist. Beim Golf gibt es eine GTI-Top-Version vor dem R-Modell und das wollte man hier auch.

VW ID.3 GTX Performance ist schneller

Der normale VW ID.3 GTX kommt auf 210 kW (286 PS) und startet bei 50.795 Euro, der VW ID.3 GTX Performance kommt auf 240 kW (326 PS) und liegt bei 52.295 Euro. Die Performance-Version ist mit 5,6 Sekunden somit 0,4 Sekunden schneller bei 100 km/h und sie macht nicht bei 180 km/h, sondern erst bei 200 km/h dicht.

Das GTX-Branding ist das GTI-Branding für die ID-Reihe, aber es hat bereits ein Ablaufdatum, denn das GTI-Branding für Elektroautos von VW kommt. Schauen wir mal, ob man dann in Zukunft sowas wie einen Elektro-GTI Clubsport anbieten wird.