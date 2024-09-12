Kia EV3: Zwei neuen Versionen für das Elektroauto bestätigt
Kia lässt euch seit ein paar Tagen den EV3 konfigurieren, aber ihr bekommt nur einen Frontmotor mit 150 kW (204 PS) und könnt maximal den größeren Akku für die Langstrecke auswählen. Doch das Angebot soll laut Kia schon bald wachsen.
Diese Woche hat Kia in einer Pressemitteilung bestätigt, dass man eine Dual-Motor-Version mit mehr Leistung plant und ein richtiger Kia EV3 GT (eine GT-Line gibt es ja bereits) kommt ebenfalls. Die Leistung ist bisher allerdings nicht bekannt.
Die Version mit dem größeren Akku, den man bei mehr Leistung sicher immer bei Kia auswählen muss, startet bei 43.690 Euro in Deutschland, die GT-Line geht dann sogar bei 48.690 Euro los. Ich gehe also davon aus, dass diese neuen Versionen die 50.000 Euro knacken und vor allem der GT mit Extras bei 60.000+ Euro liegen wird.
in Marktgeschehen
Mittlerweile kommen ja die ersten Preise bei Mobile und APL rein.
Und mit Rabatt geht es so bei unter 33t€ los (Kurzzeitzulassung 31t€) mit noch leichter Tendenz in Richtung günstiger…
Eigentlich somit ein gutes Fahrzeug. Aber die Ladeleistung ist leider nicht so doll. Für die Langstrecke ist das leider nix :(
Okay, mit 20+% Rabatt geht es dann halbwegs. Dachte schon, ich müsste hier wieder ablästern und auf Chinesen oder Tesla verweisen, die viel mehr Platz, Ausstattung, Fahrleistungen, Reichweite, Ladeleistung,… fürs Geld bieten und tatsächlich absolut langstreckentauglich sind.
Wie kommt man zu solchen Rabatten?
Preise wie im … wer soll das denn als Normalverdiener noch bezahlen? Ich habe den Kia Ceed GT letztes Jahr für 32.000€ gekauft. Tolles Auto, gute Ausstattung, gute Verarbeitung im Innenraum. Da können sich einige E Autos einiges von abschauen. Erste Inspektion hat mit Öl, 200€ gekostest, also alles im Rahmen.
Du glücklicher! Für den EV6 (30.000er Inspektion) will Werkstatt A 850 Euro und Werkstatt B (75KM Entfernung) 390 Euro