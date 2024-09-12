Mobilität

Kia EV3: Zwei neuen Versionen für das Elektroauto bestätigt

Autor-Bild
Von
| 5 Kommentare
Kia Ev3 Seite
Kia EV3

Kia lässt euch seit ein paar Tagen den EV3 konfigurieren, aber ihr bekommt nur einen Frontmotor mit 150 kW (204 PS) und könnt maximal den größeren Akku für die Langstrecke auswählen. Doch das Angebot soll laut Kia schon bald wachsen.

Diese Woche hat Kia in einer Pressemitteilung bestätigt, dass man eine Dual-Motor-Version mit mehr Leistung plant und ein richtiger Kia EV3 GT (eine GT-Line gibt es ja bereits) kommt ebenfalls. Die Leistung ist bisher allerdings nicht bekannt.

Die Version mit dem größeren Akku, den man bei mehr Leistung sicher immer bei Kia auswählen muss, startet bei 43.690 Euro in Deutschland, die GT-Line geht dann sogar bei 48.690 Euro los. Ich gehe also davon aus, dass diese neuen Versionen die 50.000 Euro knacken und vor allem der GT mit Extras bei 60.000+ Euro liegen wird.

Audi A5

Audi plant ab November ganz neue Elektroautos

Audi wird ab November eine neue Offensive an Elektroautos zeigen, die sich von der bisherigen Zielgruppe abheben soll. Kunden von…

11. September 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden5 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Christian 🏅
    sagt am

    Mittlerweile kommen ja die ersten Preise bei Mobile und APL rein.
    Und mit Rabatt geht es so bei unter 33t€ los (Kurzzeitzulassung 31t€) mit noch leichter Tendenz in Richtung günstiger…
    Eigentlich somit ein gutes Fahrzeug. Aber die Ladeleistung ist leider nicht so doll. Für die Langstrecke ist das leider nix :(

    Antworten
    1. René H. 🔆
      sagt am zu Christian ⇡

      Okay, mit 20+% Rabatt geht es dann halbwegs. Dachte schon, ich müsste hier wieder ablästern und auf Chinesen oder Tesla verweisen, die viel mehr Platz, Ausstattung, Fahrleistungen, Reichweite, Ladeleistung,… fürs Geld bieten und tatsächlich absolut langstreckentauglich sind.

      Antworten
      1. Rogh 🌀
        sagt am zu René H. ⇡

        Wie kommt man zu solchen Rabatten?

        Antworten
  2. Peter2000 🪴
    sagt am

    Preise wie im … wer soll das denn als Normalverdiener noch bezahlen? Ich habe den Kia Ceed GT letztes Jahr für 32.000€ gekauft. Tolles Auto, gute Ausstattung, gute Verarbeitung im Innenraum. Da können sich einige E Autos einiges von abschauen. Erste Inspektion hat mit Öl, 200€ gekostest, also alles im Rahmen.

    Antworten
    1. faceofingo 🌀
      sagt am zu Peter2000 ⇡

      Du glücklicher! Für den EV6 (30.000er Inspektion) will Werkstatt A 850 Euro und Werkstatt B (75KM Entfernung) 390 Euro

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Kia EV3: Zwei neuen Versionen für das Elektroauto bestätigt
Weitere Neuigkeiten
BMW: Wir machen Software besser als andere
in Mobilität
Apple Watch mit 5G: In Deutschland nur bei der Telekom
in Telekom
Wow Sky Logo Header
Neue Inhalte für Sky und WOW: Die Highlights im Oktober 2025
in Dienste
iPhone 17 und Air: Heute ist Verkaufsstart
in Smartphones
Google Logo Neu 2025 Farben
Googles AI Overviews: Medienwirtschaft warnt vor Folgen und reicht DSA-Beschwerde ein
in Marktgeschehen
Mitsubishi bedient sich für neues Elektroauto bei Renault-Technik
in Mobilität
Cyberpunk 2077 Header
Cyberpunk 2: Nachfolger soll neue Wege gehen
in Gaming
iOS 26.0.1 steht an: Apple bereitet neues Update vor
in Firmware und OS
Das ist der ganz neue Google Home Speaker
in Audio
Sonos Era 300 Detail
Smart Home: Sonos ist jetzt ein bisschen „schlauer“
in Smart Home