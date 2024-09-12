Kia EV3: Zwei neuen Versionen für das Elektroauto bestätigt

Kia lässt euch seit ein paar Tagen den EV3 konfigurieren, aber ihr bekommt nur einen Frontmotor mit 150 kW (204 PS) und könnt maximal den größeren Akku für die Langstrecke auswählen. Doch das Angebot soll laut Kia schon bald wachsen.

Diese Woche hat Kia in einer Pressemitteilung bestätigt, dass man eine Dual-Motor-Version mit mehr Leistung plant und ein richtiger Kia EV3 GT (eine GT-Line gibt es ja bereits) kommt ebenfalls. Die Leistung ist bisher allerdings nicht bekannt.

Die Version mit dem größeren Akku, den man bei mehr Leistung sicher immer bei Kia auswählen muss, startet bei 43.690 Euro in Deutschland, die GT-Line geht dann sogar bei 48.690 Euro los. Ich gehe also davon aus, dass diese neuen Versionen die 50.000 Euro knacken und vor allem der GT mit Extras bei 60.000+ Euro liegen wird.