Mobilität

Kia Niro EV: Das Elektroauto wurde eingestellt

Kia Niro Ev 2023

Kia verkauft den Niro weiterhin als Hybrid und Plug-in-Hybrid, aber der Kia Niro EV, die vollelektrische Version, wurde von der Webseite entfernt. Der Grund ist sicher sehr simpel und ähnlich wie beim Kia e-Soul, denn es gibt jetzt den neuen Kia EV3.

Das neue Elektroauto ist besser und günstiger, und auch wenn es einen Hauch (12 cm) kürzer ist, so hätte wohl kein Kia-Kunde zu einem veralteten und umgebauten Verbrenner gegriffen, wenn er ein neues Elektroauto mit Elektro-Plattform sieht.

Kia Niro EV war immer viel zu teuer

Hinzu kommt, dass der Kia Niro EV viel zu teuer war, ich habe diesen 2023 getestet und fand ihn nicht schlecht, aber beim Preis komplett übertrieben. Es half auch nicht, dass man eine neue Basisversion im Sommer 2023 bei Kia nachreichte.

Elektroautos sind derzeit in einigen Märkten rückläufig und da ergibt es für Kia nur Sinn, dass man das alte und überteuerte Modell aus dem Portfolio wirft und sich auf das neue Modell fokussiert. Den Kia Niro EV wird vermutlich keiner vermissen.

  1. Kölner 🏅
    sagt am

    Ich hoffe der HEV wird noch länger weitergebaut, könnte mein nächstes Fahrzeug werden.
    Gibt ja leider kaum noch Vollhybrid Fahrzeuge ohne Stecker.

