Kia PV5 vorgestellt: Konkurrenz für den VW ID Buzz

Kia Pv5 Elektro Seite

Kia wird uns kommende Woche die finalen Details zu zwei neuen Elektroautos und ein neues Konzept für ein Elektroauto zeigen. Doch man wartet nicht den Kia EV Day 2025 ab, die Marke nennt schon vorher erste Informationen zum Lineup.

Heute hat man den Kia PV5 vorgestellt, einen elektrischen Van, der gegen den VW ID Buzz und andere Modelle dieser Art antreten soll. Technische Details gab es von Kia noch keine, wie auch keinen Preis, heute lag der Fokus nur auf dem Design.

Kia Pv5 Elektro Front

Wie man hört, peilt Kia einen Einstiegspreis von unter 35.000 Euro an, geht also einen ganz anderen Weg als Volkswagen, die ihren Elektro-Van sehr teuer (geht erst bei 50.000 Euro los) anbieten. Optisch gewinnt VW aber in meinen Augen.

Den Kia PV5 wird es allerdings auch als Van für normale Nutzer und als Cargo-Version geben. Kia möchte neben dem PV5 noch weitere PBV-Modelle (Platform Beyond Vehicle) auf dem Kia EV Day 2025 zeigen, vermutlich aber als Konzept.

Kia Pv5 Elektro Cargo

  1. Gast 🎖
    sagt am

    Alternativen sind immer gut, aber der muss schon echt technisch top und im Innenraum sehr flexibel sein, um gegen den Buzz zu bestehen.

    Antworten
  2. Gerrit ☀️
    sagt am

    Der ID Butz sieht natürlich deutlich geiler aus. Alleine schon das Anlehnen des Designs an das alte Modell, aber dann auf modern getrimmt, ist echt geil. Technisch ist der aber nicht so doll, das könnte man nicht verschmerzen, denn ich glaube 800V wäre da nicht wichtig, aber der Preis ist einfach jenseits von gut und böse.
    Ich habe von der Arbeit schon einen guten Spielraum bei der Höhe, aber der sprengt trotzdem die Grenze um Längen! Man muss den ja nur ein wenig ausstatten, dann ist man locker bei 75k.

    Bin mal gespannt wie Kia der preislich ist. Der EV9 ist ja preislich auch sehr hoch, daher kann ich mir das noch nicht vorstellen, dass der preislich attraktiv sein wird :-)

    Antworten
  3. Arjoma 🏅
    sagt am

    Stimmt, so eine hässliche Front muss man erst mal hinbekommen. Von der Seite und von hinten finde ich ihn ganz okay.

    Antworten
    1. peditum_pyxidis 🎖
      sagt am zu Arjoma ⇡

      Positiv gesagt: Das Auto hat Charakter. 🚐

      Antworten
  4. Peter 🍀
    sagt am

    Sehr angenehmes Design, bei guter Zuladung + Reichweite könnte der PV5 eine Preiswerte Alternative für den ID Buzz darstellen. Gefällt mir gut.

    Antworten
  5. Dom 🏅
    sagt am

    Bin ja mal gespannt, ob der auf der 800V – Architektur stehen wird.
    Ein bisschen Konkurrenz in dem Markt schadet sicher nicht. Design ist ja sowieso immer subjektiv und für mich persönlich auch nicht wirklich relevant.
    Wenn Preis/Leistung stimmt, könnte das tatsächlich was werden.

    Antworten

