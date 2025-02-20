Kia PV5 vorgestellt: Konkurrenz für den VW ID Buzz

Kia wird uns kommende Woche die finalen Details zu zwei neuen Elektroautos und ein neues Konzept für ein Elektroauto zeigen. Doch man wartet nicht den Kia EV Day 2025 ab, die Marke nennt schon vorher erste Informationen zum Lineup.

Heute hat man den Kia PV5 vorgestellt, einen elektrischen Van, der gegen den VW ID Buzz und andere Modelle dieser Art antreten soll. Technische Details gab es von Kia noch keine, wie auch keinen Preis, heute lag der Fokus nur auf dem Design.

Wie man hört, peilt Kia einen Einstiegspreis von unter 35.000 Euro an, geht also einen ganz anderen Weg als Volkswagen, die ihren Elektro-Van sehr teuer (geht erst bei 50.000 Euro los) anbieten. Optisch gewinnt VW aber in meinen Augen.

Den Kia PV5 wird es allerdings auch als Van für normale Nutzer und als Cargo-Version geben. Kia möchte neben dem PV5 noch weitere PBV-Modelle (Platform Beyond Vehicle) auf dem Kia EV Day 2025 zeigen, vermutlich aber als Konzept.